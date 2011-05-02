به گزارش خبرنگار مهر، بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان امروز دوشنبه با برگزاری رقابتهای یک وزن مردان و دو وزن بانوان در گیونگجوی کره جنوبی پیگیری می شود.

در وزن ششم این مسابقات در بخش مردان نماینده کشورمان کار خود را با پیروزی آغاز کرد. فرزاد عبداللهی در وزن 80- کیلوگرم بعد از استراحت در دور نخست، "دیوید کانی " از غنا را در یک مبارزه برتر 11بر2 شکست داد و به دور سوم راه یافت. وی در این مرحله به دیدار برنده مبارزه نمایندگان اوکراین و بوسنی خواهد رفت.

در وزن 53- کیلوگرم بانوان نیز سمانه شش پری دور اول با قرعه استراحت پشت سر گذاشت و سپس "ظافرا جده" از فیلیپین را 11بر2 شکست داد. وی در این مرحله باید با برنده پیکارتکواندوکاران نروژ وهند مبارزه خواهد کرد.