حوزه پرورشی و آموزشی کشور نیازمند تحول اساسی است

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، حجت الاسلام قربانعلی دری نجف آبادی شامگاه یکشنبه با تاکید بر این مهم در مراسم تجلیل از معلمان مدرسه المهدی اراک گفت: تعلیم بدون تربیت اهداف نظام آموزشی را ابتر می گذارد.

وی با اشاره به نقش مدارس پیش حوزوی در ارتقا سطح پرورشی و تربیتی آموزش و پرورش کشور اظهارداشت: ایجاد 4 مدرسه پیش حوزوی در استان مرکزی از مهمترین اهداف آموزشی و تربیتی مسئولین استان مرکزی بالاخص سازمان آموزش و پرورش استان است که با راه اندازی اولین مدرسه پیش حوزوی برادران طی سال تحصیلی جاری استارت این کار در استان زده شد.

نماینده ولی فقیه در استان مرکزی تاکید کرد: دو مدرسه پیش حوزوی برادران در شهرهای ساوه و خمین و یک مدرسه پیش حوزوی خواهران در شهر اراک باید هر چه سریعتر راه اندازی شود.

وی افزود: شناسایی استعدادهای بالقوه موجود در استان برای تربیت روحانیون عالم بر همه علوم و اگاه از مسائل باید در دستور کار مسئولان و معلمین مدارس پیش حوزوی قرار گیرد.

دری نجف آبادی گفت: هدف از آموزش و پرورش تزکیه است و ما باید با در اولویت قرار دادن مسایل تربیتی بر مسایل علمی جامعه را به سوی اهداف عالیه دین رهنمون سازیم.