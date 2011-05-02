مطبوعات در بیان سخنان رهبری دقت کنند

به گزارش خبرنگار مهر در بجنورد، امام جمعه بجنورد اظهار داشت: مطبوعات در بیان سخنان رهبری دقت کافی داشته باشند و از کاه کوه نسازند در غیر این صورت مشمول بند 7 و 8 ماده شش قانون مطبوعات می شوند.

حجت الاسلام والمسلمین اسحاق زاده تصریح کرد: رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران فرمانده کل قوا و ناظر بر همه ارگانها و قوای سه گانه است تا از صراط مستقیم منحرف نشوند.

امام جمعه بجنورد قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران را مترقی ترین قانون اساسی در جهان دانست و افزود: رهبری طبق اصول و قانون اساسی تصمیم می گیرد.

حجت الاسلام والمسلمین اسحاق زاده در ادامه به بزرگداشت مقام معلم نیز اشاره کرد و گفت: در نظام جمهوری اسلامی ایران معلمان امانتداران الهی هستند و وظیفه سنگینی برعهده دارند.

امام جمعه بجنورد ادامه داد: علامه شهید مرتضی مطهری تمام عمرش را در راه تعلیم و تربیت صرف کرد و باید این روز را گرامی بداریم.

وی خاطرنشان کرد: فرزندان ما در دست معلمان امانت الهی هستند و اگر در این امانت خیانت صورت بگیرد به خدا و جامعه خیانت کرده اند.

امام جمعه موقت بجنورد تاکید کرد: معلمان فرزندان را آن چنان تربیت کنند که بتوانند در آینده نقش خوبی در پیشرفت جامعه ایفا کنند.

حجت الاسلام والمسلمین اسحاق زاده به گرامیداشت روز کارگر نیز اشاره کرد و گفت: کارگران نظام جمهوری اسلامی ایران برای خدا و رضای او در این نظام کار می کنند.



