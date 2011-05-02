فروش اینترنتی کتاب فرصتی برای همراهی فضای مجازی و فرهنگ

به گزارش خبرنگار مهر، در حال گشت و گذار در اینترنت که باشی همیشه مطالبی هست که تو را کنجکاو می‌کند از کمّ و کیف آن سر درآوری و نام سایتی که به عنوان "شهر کتاب‌های نایاب" فعالیت خود را در فضای مجازی آغاز کرده است از جمله آنهاست.

این سایت با نام "کاراکتاب" یکی از منابع فروش اینترنتی کتاب است و ویژگی خود را ارائه کتاب‌‌ها و مجله‌های قدیمی نایاب اعلام کرده که برای پیشبرد فرهنگ کتابخوانی می‌کوشد. البته این سایت امکان معرفی و تبلیغ رایگان کتاب‌های نایاب را هم فراهم کرده و علاقمندان می توانند برای فروش کتاب‌هایشان در قسمت جمعه بازار ثبت کنند.

و اما محسن شهبازی مسئول سایت در گفتگویی با خبرنگار مهر درباره دلایل راه‌اندازی آن و ویژگی‌هایش اینگونه گفت: من کتابفروش هستم و 15 سال است که به صورت تخصصی روی کتاب‌های قدیمی و نایاب کار می‌کنم و توانسته‌ام مجموعه‌ای از آثار نایاب را گردآوری کنم.

وی با اشاره به اینکه بیشتر از کتابفروشی به خود کتاب‌ها علاقه دارد، توضیح داد: برای من جمع کردن کتاب‌های نایاب کاری است که از روی عشق و علاقه انجام می‌دهم و دوست دارم اگر افرادی دنبال برخی آثار خاص هستند به آنها کمک کنم به این کتاب‌ها دسترسی پیدا کنند.

شهبازی افزود: این سایت را نزدیک به 8 ماه است که راه‌اندازی کرده‌ام تا افراد با سهولت بیشتری بتوانند به اطلاعات کتاب‌ها دسترسی داشته باشند که استقابل علاقمندان به کتاب و بالا رفتن فروش ما نشان می‌دهد فضای مجازی فرصت خوبی برای کار در حوزه کتاب است.

این کتابفروش با تاکید بر اینکه هدفش ترویج فرهنگ کتابخوانی است، توضیح داد: 4هزار جلد کتاب نایاب و تعدادی بیشتر از این رقم مجله قدیمی را برای فروش گذاشته‌ام که در مجموعه شخصیم بیشتر از این کتاب و مجله دارم.

وی افزود: کتاب‌هایی که برای فروش عرضه شده است شامل تاریخ ادبیات، ادبایت داستانی، فلسفه، هنر(به ویژه سینما و تئاتر) و نشریات قدیمی است.

شهبازی در پایان و در پاسخ به این پرسش که آیا فروش کتاب‌های نایاب شامل آثاری که چاپ مجدد آنها ممنوع است هم می‌شود؟ توضیح داد: فعالیت ما در چارچوب قانون جمهوری اسلامی است و همواره در همین مسیر پیش می‌روم و کتاب‌های ضد دین و سیاسی ضد نظام و آثاری که به هر دلیل فروش آنها مجاز نیست را عرضه نمی‌کنیم.