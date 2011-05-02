هادی شریفی، مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه درباره مهمترین اولویت‌هایی که در برنامه‌سازی مرکز مورد توجه قرار می‌گیرد به خبرنگار مهر گفت: صداوسیمای مرکز کرمانشاه طبق فرمایشات و رهنمودهای رهبر معظم انقلاب اولویت‌های برنامه‌سازی‌اش را براساس چهار محور دین، اخلاق، امید و آگاهی طراحی کرده و با در نظر داشتن ویژگی‌های خاص این استان، به لحاظ مرزی بودن، تنوع قومیت‌ها، هجوم شبکه‌های ماهواره‌ای، جوان بودن استان و سایر مختصات ویژه این استان، اولویت‌هایی را در راستای برنامه‌سازی در دستور کار قرار داده است.

وی در ادامه افزود: افزایش تولید و پخش برنامه به زبان کردی و لحاظ کردن انواع گویش‌ها در برنامه‌ها برحسب میزان پراکندگی و توجه مخاطبان، تهیه مستندهای جذاب به ویژه مستندهای اجتماعی، تولید و پخش موسیقی‌های محلی و نغمات آئینی، معرفی آداب و رسوم و سنت‌ها، صنایع دستی، پوشش‌ها و گویش‌ها، تاریخچه و افتخارات مردم نواحی مختلف استان و توجه به ورزش و فعالان این حوزه از اولویت‌های این مرکز محسوب می‌شود.

مدیر کل صدا و سیمای مرکز کرمانشاه خاطرنشان ساخت: از دیگر اولویت‌ها می‌توانم به برنامه‌سازی از مفاخر علمی، دینی، ادبی، فرهنگی و هنری استان و نیز پاسخ به مطالبات قشر فرهیخته استان، اختصاص جایگاه ویژه به شهدای پرافتخار استان، خانواده‌های آنان به ویژه الگوسازی از همسران و فرزندان شهدا، بهره‌مندی از تنوع اقلیمی استان و مستندسازی از نقاط منحصر به فرد طبیعی، تاریخی و گردشگری استان به نحوی که قابلیت پخش از شبکه‌های سراسری را نیز داشته باشد، اشاره کنم.

شریفی با اشاره به دیگر اولویت‌های این مرکز گفت: یادآوری افتخارات بی‌شمار استان در دوران دفاع مقدس، معرفی سرداران استان و برنامه‌سازی به شیوه جذاب و بدیع برای جوانان نسل سوم استان برای ممانعت جدایی بین این نسل و نسل پرافتخار دفاع مقدس، معرفی ظرفیت‌های ویژه استان در بخش‌های کشاورزی، نفت و پتروشیمی، مبادلات بازرگانی و بازارچه‌های مرزی و موقعیت ترانزیتی استان و برنامه‌سازی براساس داستان‌های کهن، ادبیات فولکلور و ضرب‌المثل‌های خاص استان از دیگر اولویت‌های ما در ساخت برنامه‌های متنوع است.

وی درباره تعداد شبکه‌های قابل دریافت و درصد پوشش آنها توضیح داد: پروژه راه‌اندازی فرستنده دیجیتال شهر کرمانشاه جزو مصوبات دور دوم سفر رئیس محترم جمهور به استان است. با دیجیتالی شدن این شبکه، 14 شبکه تلویزیونی ازجمله شبکه سیمای استانی زاگرس قابل دریافت است.

شریفی در پایان افزود: همچنین 11 شبکه رادیویی ازجمله شبکه صدای استــانی قابـل دریافت است که با افتتاح این پروژه، حدود 45 درصد جمعیت استان تحت پوشش 25 شبکه تلویزیونی و رادیویی دیجیتال قرار گرفته‌اند.