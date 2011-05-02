عناوین مهمترین خبرهای جهان از شب گذشته تاکنون

- باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا از کشته شدن اسامه بن لادن رهبر تروریست های القاعده خبر داد. گفته می شود که وی در خانه ای در اسلام آباد پایتخت پاکستان کشته شده است.

- در حالی که دولت جدید سوریه وعده تدارک "طرح جامعی برای اصلاحات" را داده، مخالفان گفته‌ اند به مدت یک‌هفته برای شکستن محاصره دو شهر‌ درعا و دوما، در سراسر سوریه تظاهرات می کنند.

- سازمان ملل از خارج کردن کادر خود از طرابلس پایتخت لیبی خبر داد.

- تلویزیون لیبی شب گذشته تصاویری از تشییع جنازه "سیف العرب قذافی و سه نوه دیکتاتور این کشور پخش کرد.

- وزیر خارجه الجزایر امروز با مقام های آمریکا در واشنگتن دیدار می کند.

- روسیه بار دیگر نیروهای ناتو را به نقض حاکمیت لیبی متهم کرد.

- یک مقام ارشد سازمان اطلاعات پاکستانی کشته شدن بن لادن را تائید کرد.