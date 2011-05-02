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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۸:۳۷

محصولی :

بنزین و گازوئیل امسال گران نمی‌شود

بنزین و گازوئیل امسال گران نمی‌شود

وزیر رفاه و تامین اجتماعی اعلام کرد: قیمت دو حامل انرژی بنزین و گازوئیل امسال افزایش نمی‌یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، صادق محصولی در حاشیه جلسه هیئت دولت درباره روند اجرای هدفمندی یارانه‌ها در سال 90 گفت: طرح هدفمندی یارانه‌ها به خوبی در حال اجراست و در قانون بودجه امسال نیز که در حال تصویب است، این طرح دیده شده است و تداوم خواهد یافت.

وی با بیان اینکه برنامه‌ای برای افزایش قیمت حاملهای انرژی نداریم، افزود: البته بررسی‌هایی صورت گرفته ، اما به صورت مشخص درباره بنزین و گازوئیل افزایش قیمتی در نظر گرفته نشده است.

محصولی درباره افزایش قیمت نان با بیان اینکه این افزایش روشن است، افزود: ما طبق مصوبه باید گندم را کیلویی 360 تومان از کشاورز بخریم، در حالی که آن را به قیمت 250 تومان به صورت آرد شده به مصرف کننده می‌دهیم.
 
وزیر رفاه و تامین اجتماعی تصریح کرد: اگر ما قیمت را متوازن نمی‌کردیم، با رانت‌خواری مواجه می‌شدیم.
کد مطلب 1302472

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