حبیبالله بهمنی به خبرنگار مهر گفت: فیلم سیاسی فیلمی است که آگاهی دهنده برای مردم باشد و فقط با هدف سرگرمی یا تحمیق تودهها ساخته نشود، یکی از کارکردهای فیلم سیاسی خوب ایجاد بصیرت در جامعه است. گاهی بعضی فیلمها ظاهر سیاسی دارند اما کارکردشان غیرسیاسی است. تخلیه روحی و روانی مخاطب یکی از کارکردهای سینمای سیاسی است.
وی ادامه داد: سینمای سیاسی میتواند ابزاری جذاب برای بعضی سینماگران باشد تا اهدافی خاص را دنبال کنند، اما میتوان در کنار تخلیه روانی به کاردکردهایی ارزشمندتر و مفیدتر از سینمای سیاسی رسید. حقیقت و واقعیت باید در فیلم سیاسی مطرح شود و نباید به دنبال تسویه حسابهای شخصی و جناحی در سینمای سیاسی باشیم.
این نویسنده و کارگردان افزود: سالهای پیش از پیروزی انقلاب اسلامی هم فیلمسازانی بودند که فیلم سیاسی میساختند و حتی فیلمهایشان جایزه میگرفت. رژیم پهلوی به دنبال اهداف استعماری و استکباری از طریق این نوع فیلمها بود، اما در نظامی اسلامی باید سینمای سیاسی مردم را آگاه کند و در خدمت عدالتطلبی، ظلم ستیزی و مبارزه با استکبار جهانی باشد.
کارگردان فیلم "سیب و سلما" گفت: سینمای سیاسی سالم در خدمت گروهها و جناح خاصی نیست و آگاهی مردم را بیشتر میکند، سینمای سیاسی باید نیازهای واقعی مردم را پاسخ بدهد و نیازهای کاذب در مخاطب ایجاد نکند.
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