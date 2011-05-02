آرای فوکو بررسی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آرای میشل فوکو در خصوص موضوعاتی چون سوژه بودن، آزادی و قدرت در حال حاضر در کانون توجه حوزه‌های گوناگون علوم هستند.

حوزه‌ها و رشته‌هایی چون فلسفه، تاریخ، روانشناسی، سیاست، انسان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی تحت تأثیر آرای فوکو قرار دارند.

نویسنده در این اثر به بررسی مفاهیم اصلی فلسفه فوکو اشاره می‌کند. قدرت انظباطی، تن و جسم، معنویت و روح و رویه‌های خود (نفس) از جمله مفاهیمی هستند که دیدگاه فوکو درباره آنها مورد توجه و بررسی نویسنده قرار گرفته‌اند.

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالات است که هر مقاله به بررسی مفهومی خاص از فلسفه فوکو پرداخته و در آن ارتباط میان مفاهیم گوناگون مورد توجه بوده است.

میشل فوکو فیلسوف فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است. تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزه‌ها محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های علوم نیز از آن متأثر شده اند.

میشل فوکو در میان فیلسوفان پسامدرن چهره‌ای برجسته است . آثار و کارهای او در مورد جنسیت، زندان، دیوانگی و پزشکی از جمله آثار کلاسیک این حوزه‌ها به شمار می‌روند.

این کتاب با عنوان "میشل فوکو: مفاهیم کلیدی" از سوی انتشارات آکیومن منتشر شده است. دایانا تیلور استاد فلسفه در دانشگاه جان کارول در اوهایوی آمریکا است.