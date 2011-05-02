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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۰۳

آرای فوکو بررسی شد

آرای فوکو بررسی شد

آرای میشل فوکو فیلسوف فرانسوی در قالب کتابی توسط دایانا تیلور مورد بررسی قرار گرفتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، آرای میشل فوکو در خصوص موضوعاتی چون سوژه بودن، آزادی و قدرت در حال حاضر در کانون توجه حوزه‌های گوناگون علوم هستند.

حوزه‌ها و رشته‌هایی چون فلسفه، تاریخ، روانشناسی، سیاست، انسان شناسی، جامعه شناسی و جرم شناسی تحت تأثیر آرای فوکو قرار دارند.

نویسنده در این اثر به بررسی مفاهیم اصلی فلسفه فوکو اشاره می‌کند. قدرت انظباطی، تن و جسم، معنویت و روح و رویه‌های خود (نفس) از جمله مفاهیمی هستند که دیدگاه فوکو درباره آنها مورد توجه و بررسی نویسنده قرار گرفته‌اند.

این کتاب مشتمل بر مجموعه مقالات است که هر مقاله به بررسی مفهومی خاص از فلسفه فوکو پرداخته و در آن ارتباط میان مفاهیم گوناگون مورد توجه بوده است.

میشل فوکو فیلسوف فرانسوی یکی از تأثیرگذارترین فیلسوفان قرن بیستم، تاریخدان و متفکر معاصر فرانسوی است. تأثیر فوکو بر علوم انسانی و علوم اجتماعی قابل توجه است . این تأثیر به همین حوزه‌ها محدود نمی‌شود و سایر حوزه‌های علوم نیز از آن متأثر شده اند.

میشل فوکو در میان فیلسوفان پسامدرن چهره‌ای برجسته است . آثار و کارهای او در مورد جنسیت، زندان، دیوانگی و پزشکی از جمله آثار کلاسیک این حوزه‌ها به شمار می‌روند.
 
این کتاب با عنوان "میشل فوکو: مفاهیم کلیدی" از سوی انتشارات آکیومن منتشر شده است. دایانا تیلور استاد فلسفه در دانشگاه جان کارول در اوهایوی آمریکا است.
کد مطلب 1302480

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