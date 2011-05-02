مقامات مصری تاکنون شرطی مطرح نکرده اند/ رابطه علیه کسی نیست

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی امانی رئیس دفتر حفاظت از منافع ایران در مصر، مهمان خبرگزاری مهر بود و در این نشست با حضور خبرنگاران و مدیران خبرگزاری مهر به بررسی روابط ایران و مصر پرداخته شد.

امانی در رابطه با چشم انداز برقراری و ارتقاء روابط ایران و مصر تصریح کرد: آقای العربی وزیر خارجه مصر به صراحت از باز شدن صفحه جدید در روابط صحبت کرده و یک دیپلمات نمی تواند با صراحتی بیش از این اظهار نظر کند و منظور از سخنان وی نیز برقراری رابطه سیاسی بین دو کشور است که طرف ایرانی از آن استقبال و آمادگی خود را نسبت به آن اعلام کرده است.

امانی در خصوص روند توسعه مناسبات دو کشور بیان داشت: مصری ها شاید گمان نمی کردند که بحث رابطه آنان با ایران اینگونه نزد کشورهای دیگر حساسیت برانگیز شود. در این خصوص آمریکایی ها متوجه شده اند که هر نوع اظهار نظر آنها در منع رابطه مصر و ایران مقبولیت ندارد و افکار عمومی را بر علیه آنان بر می انگیزد بنابراین با اینکه در ابتدا و همچون زمان مبارک اعتراض کردند ولی سپس سکوت را درپیش گرفتند. البته بعدها گفتند مخالفتی با این موضوع ندارند و اگر و اماهایی داشتند. البته آنها در خفا بدنبال مخالفت با برقراری رابطه ایران و مصر هستند.

وی افزود: صهیونیست ها نیز علیرغم خشم شذیذشات از برقراری رابطه ایران و مصر، به دلیل اینکه مواضعشان تاثیر منفی و معکوس دارد اظهار نظری نکرده اند. اما عربستان ناراحتی خود را از این موضوع بیان کرده است.

رئیس دفتر حفظ منافع ایران در مصر با اشاره به مواضع برخی کشورهای ایران در خصوص بهبود روابط ایران و مصر بیان داشت مصری ها پاسخ آنان را داده اند که خود این کشورها با ایران رابطه دارد از این گذشته مسئله رابطه ایران و مصر موضوعی مربوط به دو کشور است و تاکید هم کرده اند که این رابطه علیه کسی نیست. ما هم بر این موضوع تاکید داریم که این رابطه علیه کشور دیگری نیست.

وی در عین حال خاطر نشان کرد: موضع گیری هایی که در این خصوص صورت گرفت باعث شد مکثی در توسعه روابط ایجاد شود که این مکث تا یکی دو ماه طبیعی به نظر می رسد، تا اطمینانی در بین طرف ها حاصل شود؛ اما بیش از آن نمی تواند طبیعی به نظر برسد.

امانی افزود: بر اساس آخرین اخبار وزرای خارجه ایران و مصر در حاشیه اجلاس وزرای خارجه عدم تعهد در بالی اندونزی دیدار می کنند و این دیدار قطعی و طبیعی به نظر می رسد چون مصر رئیس عدم تعهد و ایران رئیس آینده این جنبش است و روسای فعلی و آینده همواره دیدارهایی با یکدیگر دارند. اما دیدار ماه آینده دیداری در چارچوب برقراری رابطه تلقی خواهد شد و این بعد از دیدار از اهمیت زیادی در رسانه ها برخوردار خواهد بود.

خبرنگار مهر پرسید آیا دولت کنونی توانایی ارتقاء روابط با ایران را دارد یا باید منتظر تشکیل دولت آینده باشیم که امانی در پاسخ گفت: این دولت می تواند در رابطه با برقراری رابطه با ایران تصمیم بگیرد. دولت فعلی مصر تمام ابزارهای قانونی را دارد. البته با توجه به جایگاه ایران و نیز خواسته های انقلابی مردم هر دولت دیگری نیز بر سرکار بیاید یکی از اولویت های آن برقراری رابطه با ایران خواهد بود. تقریبا همه کسانی که نامزد ریاست جمهوری هستند بر این موضوع تاکید کرده اند.

امانی در خصوص شرط و شروط های احتمالی طرفین برای برقراری رابطه گفت: شروطی که گفته می شد به قبل از انقلاب مصر مربوط بود الان وضعیت تغییر کرده است اگر خواسته ای باشد این در فضای رابطه سیاسی راحت تر حل می شود تا در فضای قطع رابطه.

وی تاکید کرد: تا کنون از طرف مقامات مصری بحثی درباره شرط گذاری نبوده البته مشکلاتی شاید باشد که در مذاکرات مطرح خواهد شد.

رئیس دفتر حفظ منافع ایران در مصر در خصوص تاثیر رابطه ایران و مصر بر محور مقاومت گفت: آنچه وزیر خارجه مصر بیان کرده گفته می خواهد با کلیه کشورها رابطه طبیعی داشته باشد البته تاثیرات آن بستگی به آینده دارد. آنچه مسلم است نزدیکی دو کشور برای ثبات منطقه بسیار خوب است اما اینکه برخی می خواهند این رابطه را در چارچوب همپیمانی تفسیر کنند ممکن است اهداف دیگری را دنبال کنند.برخی می خواهند رابطه ایران و مصر را اتحاد استراتژیک علیه دیگران مطرح کنند در حالیکه اینگونه نیست و رابطه ایران و مصر علیه کسی نخواهد بود.

امانی افزود: البته اینکه در تحولات بعدی مصر به محور مقاومت بپیوندد موضوعی است که باید منتظر آینده بود و نمی توان پیش بینی کرد. آنچه مسلم است آمریکا در مصر تلاش می کند محتاطانه عمل کند و سعی می کند اقدامی علیه خاص مردم حداقل در ظاهر انجام ندهد هر چند الان آمریکا و رژیم صهیونیستی منفورترین رژیم ها در منطقه هستند.

وی در خصوص زمان ایجاد سفارت ایران در مصر گفت: همچنان منتظر اقدام از جانب طرف مصری هستیم و احتمالا در ملاقات وزرای خارجه در اوایل خرداد ماه در بالی اندونزی این بحث پیگیری می شود.

وی در خصوص گزینه های مطرح در مصر برای تصدی پست ریاست جمهوری این کشور خاطر نشان کرد: این مردم مصر هستند که رئیس جمهور این کشور را انتخاب می کنند در بین افرادی که هم اکنون مطرح هستند که سطحی از مقبولیتی دارند تمامی آنها اراده خود را برای رابطه خوب با ایران اعلام کرده اند اما اینکه بعدها چه کسانی بر سر کار بیایند تحولات بعدی است که الان اظهار نظر درباره آن زود است.