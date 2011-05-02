تشکیل سازمان دانشجویان منتفی شد/ دلایل مخالفت با تشکیل سازمانی جدید

سعداله نصیری قیداری در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: تشکیل سازمان امور دانشجویان تا کنون بارها در کمیسیون آموزش و تحقیقات مطرح شده و همواره در کمیسیون آموزش با آن مخالفت کردیم.

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس اضافه کرد: تشکیل سازمان امور دانشجویان در لایحه برنامه پنجم دولت نیز آمده بود اما در کمیسیون آموزش و تحقیقات رد شد و در قانون برنامه پنجم نیز نیامده است لذا هیچ دلیلی برای تشکیل این سازمان وجود ندارد.

وی خاطرنشان کرد: معاون دانشجویی وزیر علوم از اول مدافع تشکیل سازمان امور دانشجویان بود و حتی وقتی تشکیل این سازمان در لایحه برنامه پنجم آمده بود در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس حضور یافت و از تشکیل این سازمان دفاع کرد اما به جایی نرسید.

نصیری در پاسخ به اینکه آیا سازمان امور دانشجویان می تواند صرفا با مصوبه دولت تشکیل شود به مهر گفت: نمی تواند، چون خلاف قانون مدیریت خدمات کشوری است.

به گزارش مهر، تأسیس سازمان امور دانشجویان در دولت نهم در قالب چارت سازمانی جدید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری با هدف تمرکزگرا کردن ارائه خدمات دانشجویی در راستای خدمت رسانی بیشتر به دانشجویان در زمینه های مختلف مطرح شد.