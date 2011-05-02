در گفتگو با مهر اعلام شد: طراحی و ساخت هواپیمای جت عمود پرواز در کشور

فرهاد سبقت اللهی مجری طرح در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به جزئیات این طرح گفت: هواپیمای جت عمود پرواز با وزن 22 کیلو گرم طراحی و ساخته شد و قابلیت حمل 5 کیلوگرم محموله باری را دارد.

مجری طرح ادامه داد: این عمود پرواز قابلیت نصب انواع سنسورهای هواشناسی، سیستم ناوبری، دوربین و محموله های دیگر را دارد.



سبقت اللهی، مداومت پروازی این عمود پرواز را 35 دقیقه و سوخت مصرفی را GP4 عنوان کرد.



وی به کاربردهای این هواپیمای عمود پرواز اشاره کرد و به مهر گفت: این عمود پرواز به گونه ای طراحی شده که حتی در مکانهای غیر قابل دسترسی که امکان پرواز با سایر وسایل پرنده نیست می توان با استفاده از این سیستم ماموریت های مورد نظر را انجام داد از این رو در حوزه هایی چون کنترل ترافیک،‌ راهداری،‌ مرزبانی،‌ جنگلبانی، نقشه برداری و ‌فیلمبرداری از مناطقی که به راحتی قابل دسترسی و عبور نیستند کاربرد دارد.



این محقق با تاکید بر اینکه این هواپیما در مقیاس آزمایشگاهی ساخته شده است خاطرنشان کرد: در حال حاضر اقداماتی برای تولید انبوه این هواپیما در دستور کار داریم.