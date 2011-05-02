به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله العظمی جعفر سبحانی، در دیدار اعضای شرکت کننده در همایش «دین، رسانه و کودک» در محل مؤسسه امام صادق(ع) قم، اظهار داشت: صهیونیست ها، در حال حاضر فعالیت های مختلفی را به منظور فاسد شدن جامعه انجام می‌دهند که یکی از مهمترین آن فعالیت در عرصه رسانه است.



این مرجع تقلید ادامه داد: برای خنثی کردن این اقدامات راهی جز مقابله با همان روش آنها؛ یعنی استفاده از رسانه‌ها وجود ندارد؛ براین اساس باید رسانه های ما، با فعالیت‌هایی با محتوایی اسلامی، اقدامات آنان را خنثی کنند.



رئیس موسسه امام صادق(ع) در ادامه سخنان خود، خطاب به فعالان عرصه رسانه گفت: با توجه به این که نقش داستان در تربیت کودکان بسیار مهم است، شما باید از طریق داستان‌های سازنده و قصه‌های کوتاه، کودکان را به بهترین روش تربیت کنید.



آیت الله سبحانی خاطرنشان کرد: استفاده از زبان داستان، بهترین روش برای آشنایی کودکان با ارزش‌های اخلاقی و مبانی اسلامی است و از این رو این روش می‌تواند مفاهیم اسلام را به کودکان تزریق کند.



وی افزود: برای مثال انتشار مجله کودک مشترک کشورهای اسلامی که به زبان های مختلف این کشورها ترجمه شود، امری ضروری است .



مرجع تقلید شیعیان با بیان این که برای تربیت کودکان از منظر اسلامی باید به چند عامل توجه داشت، تصریح کرد: یکی ازمؤثر ترین راه‌ها در مورد کودکان، موعظه و نصیحت است، ولی باید به این نکته هم توجه داشت که کودکان در مراحل مختلف بنا به دلایلی نمی‌توانند اندرز بگیرند.



وی در ادامه با بیان این که اندرز عملی، بهترین نوع نصیحت و از تأثیرگذارترین روش هاست، گفتند: اگر در درون منزل، هنجارها و قانون‌های مختلف را نشکنیم، می توانیم توقع داشته باشیم که کودکی را تربیت کنیم که مرتکب قانون شکنی نشود.



قلب کودکان، آماده پذیرش مطالب است



آیت الله سبحانی با بیان این که منابع اسلامی زیادی در خصوص تربیت کودکان نظریات مختلف و گوناگونی دارند، تصریح کرد: متأسفانه از گذشته تا کنون این روایات جمع آوری نشده است و علت آن، عدم توجه ما، به کودکان است، حال آن که طبق تعبیر امام علی(ع) قلب کودکان، آماده پذیرش مطالب مختلف است.



وی در این زمینه افزود: امام علی(ع) معتقدند که قلب کودک چون سرزمین است، که در آن هرچه کاشته شود، در آینده برداشت می‌شود.



این مرجع تقلید تصریح کرد: نباید فراموش کرد که اولین مرتبه تربیت کودک، تربیت خانوادگی اوست؛ از این رو باید به آن حساس بود.

