12 ایده ای که می توانند دنیا را تا سال 2020 تغییر دهند

به گزارش خبرگزاری مهر، آیا تاکنون از خود پرسیده اید که دنیا در سال 2020 چگونه خواهد بود؟ مجله علمی "پاپ ساینس" با طبقه بندی 12 ایده نوآورانه ای که ظرف 11 سال آینده می توانند زندگی بشر را متحول کنند به این سئوال پاسخ داده است.

برپایه این پیش بینی، 2020 سالی "فوق فناورانه" و غنی از نوآوریها خواهد بود. البته این سایت تاکید می کند که سال 2020 تنها یک تاریخ نمادین در استفاده از فناوریهای نوین فوق پیشرفته در آینده است.

در این خصوص "مایک لیبهولد"، عضو "موسسه آینده" توضیح داد: "این نوآوریها می توانند در سال 2019 یا 2021 به تحقق برسند اما استفاده از سال 2020 تنها برای رُند کردن این بازه زمانی است."

پایگاهی بر روی ماه

در رتبه اول 12 نوآوری که آینده ما را تغییر خواهند داد ساخت پایگاه ژاپن بر روی ماه قرار گرفته است. به اعتقاد این مجله علمی آمریکایی، پس از اینکه ژاپن آسیبهای ناشی از زلزله و سونامی اخیر را بازسازی کرد با استفاده از روباتها پایگاهی را برای اقامت روباتها بر روی ماه خواهد ساخت.

ژاپن این پروژه را در برنامه دارد و بی شک هیچ کشوری در دنیا وجود ندارد که قادر باشد کاری تا این حد پیچیده را انجام دهد.

ماشینهای پرنده

برپایه پروژه عظیمی که برای سال 2020 پیش بینی شده است یک راه آهن پر سرعت لندن را به پکن متصل خواهد کرد. این راه آهن که از 17 کشور عبور خواهد کرد می تواند اروپا را به آسیا متصل کند.

به اعتقاد دانشمندان، ساخت این راه آهن از نظر فنی ممکن است اما احتمالا تا سال 2020 آماده نخواهد شد. "مایک لیبهولد" توضیح داد: "به دلایل اقتصادی و سیاسی فکر می کنم که این پروژه عظیم ظرف 10 سال آینده آماده نخواهد شد."

همچنین از دیگر اختراعاتی که تا سال 2020 می توانند زندگی بشر را متحول کنند می توان به خودروهای دارای خلبان خودکار و خودروهای پرنده اشاره کرد. در مورد خودروهای خودکار، دانشمندان براین باورند که دیر یا زود این فناوری به واقعیت بدل خواهد شد، اما هنوز به چندسالی زمان نیاز است تا خودروها بتوانند "با هم" حرف بزنند.

این درحالی است که در مورد دوم، احتمالا "دارپا" (آژانس تحقیقاتی وزارت دفاع آمریکا) تا سال 2015 نمونه آزمایشی

خودروی پرنده را توسعه خواهد داد، اما تا زمانی که این خودروهای پرنده بتوانند جایی در میان مردم باز کنند هنوز به چند دهه ای زمان نیاز است و در آنزمان "کنترل ترافیک هوایی" غیرقابل تحمل خواهد شد!

از سوختهای زیستی تا مغز مصنوعی

سوختهای زیستی در سال 2020 می توانند جایگزین سوختهای فسیلی شوند. آینده شناسان در این مورد اطمینان کامل دارند و معتقدند که نیروهای نظامی غربی به ویژه آمریکا که نمی خواهند برای تهیه سوخت به کشورهای خاورمیانه ای وابسته باشند دستیابی به این سوختها را شتاب بخشیده اند.



از دیگر موارد ذکر شده در این طبقه بندی، استفاده سیستماتیک از ریزتراشه های کاشته شده در مغز انسان به منظور کنترل دستگاههای تلویزیون، تلفنهای همراه هوشمند و رایانه ها از طریق امواج مغزی است. هرچند به نظر می رسد که به دلایل اخلاقی تحقق این پیش بینی غیرمحتمل باشد.

طبقه بندی 12 نوآوری تا سال 2020

1- ژاپن یک پایگاه روباتیک بر روی ماه خواهد ساخت/ عقیده پاپ ساینس: از نظر تئوری ممکن است اما از نظر اقتصادی به فاکتورهای تصمیم گیری نیاز دارد.

2- چین از طریق یک راه آهن فوق سریع پکن را به لندن متصل خواهد کرد/ عقیده پاپ ساینس: ممکن اما غیرمتحمل

3- خودروها خودشان را می رانند/ عقیده پاپ ساینس: به طور حتم امکانپذیر است اما نه تا سال 2020

4- سوختهای زیستی به قیمت قابل رقابت با سوختهای فسیلی می رسند و می توانند جایگزین آنها شوند/ عقیده پاپ ساینس: عملی است.

5- خودروهای پرنده در آسمان پرواز خواهند کرد/ عقیده پاپ ساینس: احتمالا دارد تا سال 2015 نمونه آزمایشی آن را خواهد ساخت.

6- ما خواهیم توانست دستگاهها را از ریزتراشه هایی که در مغز ما کاشته خواهند شد دستگاههای الکترونیکی را کنترل کنیم/ عقیده پاپ ساینس: ممکن است که تا سال 2020 تراشه هایی را در مغز خود داشته باشیم اما آنها کار زیادی انجام نخواهند داد.



7- تمام نمایشگرهای جدید می توانند از "دیودهای ساطع کننده نور ارگانیکی" (OLED) فوق نازک ساخته شوند/ عقیده پاپ ساینس: به احتمال بسیار قوی انجام شدنی است.

8- فضای تجاری به ما اجازه می دهد به ماه و اخترواره ها برویم و مواد معدنی را استخراج کنیم/ عقیده پاپ ساینس: سفرهای فضایی تجاری یک اندیشه واقعی است اما سفر به ماه، اخترواره ها و ماموریتهای استخراج مواد معدنی اهداف غیرمتحملی تا سال 2020 به نظر می رسند.

9- یک رایانه هزار دلاری که نیروی پردازشی برابر با مغز انسان خواهد داشت/ عقیده پاپ ساینس: احتمالا

10- ترجمه همگانی با دستگاههای موبایل بسیار در دسترس خواهد بود/ عقیده پاپ ساینس: احتمالا. اما دقت آنها به نوع زبان بستگی دارد.

11- ما سرانجام از عینکهای دیجیتال استفاده خواهیم کرد/ عقیده پاپ ساینس: در این مورد ما تقریبا نیمه راه را رفته ایم.

12- ما مغز مصنوعی ایجاد خواهیم کرد/ عقیده پاپ ساینس: ما سرانجام روزی به آن خواهیم رسید.