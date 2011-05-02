ممنوعیت فعالیت نسل چهارم موبایل تا 2 سال در ایران/ توسعه نسل 4 در دنیا

به گزارش خبرنگار مهر، سرعت انتقال داده ها امروزه یکی از مهمترین دغدغه های توسعه دهندگان فناوریهای موبایل است و گفته می شود که شبکه های جدید "نسل چهارم" با افزایش سرعت 10 برابری اطلاعات نسبت به شبکه های فعلی می توانند تا حد بسیاری این دغدغه ها را کاهش دهند.

در کشور ما شبکه های تلفن همراه بر پایه نسل 2 و 2.5 جی اس ام است که با ارتقای تکنولوژی قادر به پشتیبانی از خدمات نسل 2.75 موسوم به EDGE نیز هستند اما قرار است تا کمتر از یک ماه آینده سیمکارتهایی با قابلیت نسل سوم وارد بازار شوند که امکان دسترسی همزمان به صدا و تصویر و جابجایی اطلاعات با سرعت بالا – حداکثر تا 2 مگابیت بر ثانیه - را برای مشترکان فراهم می کنند.



این در حالی است که هم اکنون فناوری نسل چهارم که امکان استفاده از اینترنت را در هر مکانی با سرعت بسیار بالا و از طریق گوشیهای موبایل ممکن می سازد در کشورهای مختلف جهان راه اندازی شده که به اعتقاد کارشناسان می تواند فرصتهای بزرگ و فضای وسیعی را برای رشد اقتصاد دیجیتالی کشورها ایجاد کنند.



پیاده سازی فاز آزمایشی نسل چهارم موبایل توسط همراه اول



به گزارش مهر چندی است مدیرعامل شرکت ارتباطات سیار در راستای ارتقای فناوری و کیفیت شبکه موبایل همراه اول از تصمیم این شرکت برای ورود به نسل چهارم شبکه موبایل خبر می دهد.



وحید صدوقی سال گذشته اعلام کرد که این اپراتور برای ارتقای فناوری و کیفیت شبکه درصدد آماده سازی شبکه خود برای اجرای نسل چهارم موبایل در کشور است و هفته گذشته نیز بار دیگر تاکید کرد: فاز آزمایشی پیاده ‌سازی نسل چهارم در حال انجام است و پس از کسب مجوزهای لازم از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی این طرح به صورت رسمی پیاده‌سازی خواهد شد.



وی تعداد مشترکان GPRS همراه اول را 4 میلیون نفر اعلام کرد و گفت: این به معنای این است که 4 میلیون مشترک همراه اول از اینترنت روی بستر موبایل استفاده می کنند. همچنین با ارتقای شبکه همراه اول از نسل 2 به نسل چهارم ، عرضه 4G در موعد قانونی و پس از راه اندازی فاز پایلوت آن قابل انجام خواهد بود.



صدوقی رویکرد همراه اول را برای ارتقای فناوری و کیفیت شبکه ، انتخاب نسل چهارم موبایل عنوان کرد و تاکید کرد:هم اکنون در تلاش برای خرید تجهیزات و آماده سازی شبکه برای ارتقا به نسل چهارم هستیم.



ممنوعیت فعالیت اپراتورها در زمینه نسل چهارم موبایل



اما معاون سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی در خصوص اقدامات همراه اول برای ورود آزمایشی به عرصه خدمات نسل چهارم موبایل در کشور تاکید کرد: تا پایان دوره حفاظت اپراتور سوم هیچ اپراتوری نمی تواند حتی به صورت آزمایشی خدمات نسل سوم و چهارم موبایل را ارائه کند.



لطف الله سبوحی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه براساس پروانه اعطا شده از سوی رگولاتوری ، ارائه خدمات نسل سوم در طول دوره حفاظت در انحصار اپراتور سوم است ، گفـت: بر اساس مصوبه کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات تا سپری شدن دوره حفاظت دو ساله طبق پروانه اپراتور سوم موبایل ، هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل های بالاتر از نسل دوم را ارائه کند.



وی اضافه کرد: پروانه ارائه خدمات نسل سوم ( 3G) در حوزه تلفن همراه به شرکت تامین تله کام داده شده و ارائه خدمات نسل سوم تا دو سال در انحصار این اپراتور است. براین اساس در طول این مدت هیچ اپراتور دیگری نمی تواند خدمات نسل سوم و چهارم را حتی به صورت آزمایشی ارائه کند.



سبوحی پیش از این نیز به مهر گفت: در حال حاضر در انتظار ورود نسل سوم به بازار موبایل هستیم و طبق قانون تا گذشت دو سال از زمان بهره برداری نسل سوم موبایل در کشور، نسل چهارم قابل پیاده سازی نخواهد بود.



وی همچنین از آغاز فاز مطالعاتی نسل چهارم موبایل در سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی خبر داد و گفت: در مرحله انتخاب مشاور برای انجام فاز مطالعاتی این فناوری جدید هستیم اما تا زمانی که نسل سوم موبایل در کشور پیاده سازی نشود صحبت از نسل چهارم موبایل موضوعیت ندارد و هم اکنون هیچ یک از اپراتورهای موبایل کشور مجوز ورود به عرصه این فناوری را ندارند. همچنین تامین تله کام نیز موظف به ارائه نسل سوم موبایل است و در پروانه فعالیت این اپراتور به نسل چهارم اشاره نشده است.



نسلهای موبایل در ایران در مقایسه با دیگر کشورها



به گزارش مهر، در حالیکه قرار است سیم کارتهایی با قابلیت نسل سوم موبایل بزودی وارد کشور شود و با انحصار دو ساله اینترنت با حداقل سرعت 512 کیلوبیت بر ثانیه را برای مشترکان موبایل فراهم کند شبکه نسل چهارم موبایل که می تواند به صورت تئوری اطلاعات را با سرعت بیش از 170 مگابیت بر ثانیه انتقال دهد و سرعت آن حداقل 22 برابر سرعت شبکه نسل سوم است در اغلب کشورهای دنیا راه اندازی شده است.



این انقلاب فناوری هم اکنون در آمریکا، ژاپن، برخی کشورهای اروپایی، کانادا، کره جنوبی، آفریقای جنوبی و ارمنستان و بسیاری کشورهای دیگر پیاده سازی شده و ارزیابیها نیز نشان می دهد که تا سال 2015 حدود 5 میلیارد نفر در دنیا به شبکه نسل چهارم متصل خواهند شد.



اما در این رابطه رضا تقی پور وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در گفتگو با مهر ضرورتی برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور احساس نمی کند و معتقد است که تنها تفاوت نسل چهارم موبایل با شبکه نسل سوم در خدمات ارزش افزوده آن است به نحوی که خدمات نسل چهارم موبایل با پهنای باند بیش از 80 تا 100 مگابیت در ثانیه ارائه می شود.



وی گفت: برداشتمان این است که در شرایط فعلی کشور، هنوز چنین خدمات ارزش افزوده ای از نظر محتوایی تعریف نشده است. در ضمن ما باید یک دوره ای نسل سوم موبایل را تجربه کنیم تا خدمات ارزش افزوده آن فرهنگسازی شود و مردم از آن استفاده کنند. طبیعتا زمانی که این نیاز در جامعه به صورت مشخص احساس شود برای ارائه نسل چهارم موبایل در کشور هم اقدام خواهد شد.



در این میان کارشناسان معتقدند که با وجود ارائه سرویس اینترنت پرسرعت بی سیم (وایمکس) در کشور و نیز خدمات ارزش افزوده نسل 5/2 موبایل (GSM)، ایجاد شبکه نسل سوم هدر دادن منابع ملی و نوعی موازی کاری در این بخش است و تا راه اندازی این شبکه در ایران، 3G تبدیل به نسل منسوخ شده موبایل می شود که هیچ گونه توجیهی برای اجرا نخواهد داشت.