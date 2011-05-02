تحلیل غلط بزرگترین اشتباه آمریکا در تحولات اخیر منطقه است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، منوچهر متکی عصر یکشنبه در همایش خیزش ملت ها، بیداری اسلامی، افول امپریالیسم در دانشگاه بوعلی سینا همدان افزود: در حال حاضر عقده های مردم سر باز کرده و سیلاب خروشان اعتراضات مردمی، آثار خود را بر جای خواهد گذاشت.

متکی با بیان اینکه غربی ها در اولین قدم سعی در جلوگیری از گسترش این موج داشتند، گفت: پس از شکست این طرح برای حفظ سیستم به تغییر روسای کشورها همچون پادشاه مصر پرداختند که این حرکت نیز پاسخ نداد.

انقلاب های اخیر ساختار پوشالی حکومت ها را تایید کرد

وی با اشاره به اینکه نمایش قدرت ملت ها و ساختار پوشالی حکومت ها نکته ای برآمده از انقلاب های اخیر است، گفت: بیداری مردم، پی بردن به قدرت عظیم ملت ها و نمایان شدن ساختار پوشالی و سست بنیادی حکومت ها، نکته برآمده از خیزش انقلابی و موج بیداری اخیر در کشورهای منطقه است.

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران با بیان اینکه مردم منطقه پس از شروع جریانات انقلابی به قدرت عظیم خود پی بردند و به تقویت ارتباط و انسجام موجود در میان خود پرداختند، ادامه داد: آگاهی بخشی و پایان تحمل مردم باعث ایجاد این خروش و انقلاب عظیم در کشورهای عربی شد.

متکی خاطرنشان کرد: مردم این کشورها پس از تحمل سه دهه تحقیر و مقایسه حکومتهای وابسته خود با حکومت مستقل و آزاد ایران اسلامی، بیدار شدند.

سیاستهای غرب در اسلام زدایی منطقه با شکست روبرو می شود

وی با تاکید بر اینکه غربی ها از تبدیل شدن قیام های کنونی به نماد اسلامی هراس دارند، گفت: سیاستهای غرب در راستای ریشه کنی اسلام و اسلام زدایی در منطقه با شکست روبرو می شود.

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران با تاکید بر اینکه ملت های اسلامی از مقاومت و پایداری مردم ایران الگو گرفته اند، ادامه داد: در حال حاضر الهام بخشی انقلاب اسلامی مردم ایران در میان دیگر ملت ها مطرح است.

متکی با تاکید بر اینکه ایران در تحولات منطقه دخالتی ندارد، افزود: ایران دخالت اجرایی و عملیاتی در این مسائل ندارد.

وی قوت قیام مردم بحرین را به بومی بودن و مسالمت آمیز بودن آن دانست و گفت: ایران باید حمایت معنوی خود را از قیام های مردمی در کشورهای اسلامی اعلام و جنایات بی رحمانه علیه مردم بی دفاع این کشورها را محکوم کند.

امام خمینی (ره) چارچوب استکبار جهانی را بر هم ریخت

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران به تاثیر غیرقابل انکار انقلاب اسلامی مردم ایران در الگوگیری ملت های عربی اشاره کرد و گفت: امام خمینی(ره) با طرح عدالت خواهی و شعار نه شرقی و نه غربی منشور و چارچوب استکبار جهانی را بر هم ریخت و تمام پیوندها و وابستگی ها به آمریکا را از هم گسست.

وی اظهار داشت: امام خمینی(ره) با هدف قرار دادن ریشه ها و ساختارهای وابستگی به غرب، با ایجاد موج انقلابی به آگاهی بخشی ملت ها و ایجاد تفکر مستقل در اذهان عمومی پرداخت.

متکی با بیان اینکه مردم ایران پس از پیروزی انقلاب اسلامی با وجود مشکلات بسیار، هرگز دست از آرمان های خود نکشیدند و همواره در مسیرانقلاب و آرمان های امام (ره) گام برداشته اند، گفت: ایستادگی ملت و مدیریت تحریم های اخیر کار آسانی نبود و دشمن سعی داشت تا با اعمال این تحریم ها و تصویب چندین قطعنامه، ایران را از پای در آورد.

مردم ایران با حفظ انسجام ملی در برابر تحریم ها ایستادگی کردند

وی ادامه داد: مردم ایران با حفظ انسجام ملی در مقابل تمام تحریم ها ایستادگی و حتی تجارب خود را به دیگر کشورها منتقل کردند.

متکی افزود: دشمنان اسلام همواره با طراحی توطئه اقتصادی و تهدید سعی در تحریم ایران داشته اند اما نمی دانند که ایران اسلامی برای مقابله و مدیریت تحریم ها توانایی نوشتن کتابی قطور را دارد.

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران با بیان اینکه خیزشهای اخیر در کشورهای عربی در سه ماه گذشته از زوایای مختلفی توسط کارشناسان امور سیاسی و سیاست مداران مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است، گفت: هرچند در مبانی اعتقادی اسلام، سرنگونی ظلم و سرنگونی حکومت سلطه وعده داده شده است اما هیچیک از سیاستمداران دولتهای مختلف دنیا چنین تحولی را پیش بینی نکرده بودند.

متکی خاطرنشان کرد: قطعا چنین تحولی را در کشورهای شمال آفریقا، هیچکس حتی آمریکا پیش بینی نمی کرد و در حقیقت این سونامی بزرگ سرگیجه ای برای کشورهای اروپایی به وجود آورده که هرلحظه مواضع مختلفی را اتخاذ می کنند.

مطالبات مردمی مهمترین خواسته قیام کنندگان است

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران ادامه داد: در تحولات اخیر کشورهای خاورمیانه مطالبات مردمی، موضع بیشتر مردم این کشورهاست.

منوچهر متکی در خصوص وضعیت قیام مردم سوریه نیز گفت: مطالبات مردمی در بیشتر خیزش ها به شکلی یکسان انجام شده که این جنبش در سوریه کمی متفاوت است.

وی اظهار داشت: در سوریه ردپای کشورهای خارجی و در راس آن آمریکا و رژیم صهیونیستی دیده می شود که سعی در دخالت در نظام حکومتی این کشور را دارند.

متکی افزود: این در حالیست که در دیگر کشورهایی همچون بحرین، یمن، لیبی، اردن و مصر چنین ردپایی دیده نمی شود.

آمریکا از انقلاب کشور سوریه اظهار خرسندی می کند

وی به برخورد متفاوت سران آمریکا و رژیم صهیونیستی در برخورد با انقلاب سوریه نسبت به انقلاب های اخیر در دیگر کشورهای عربی اشاره کرد و اظهار داشت: آمریکا از انقلاب کشور سوریه اظهار خرسندی و از دیگر انقلاب ها اظهار نگرانی می کند

کارشناس امور بین الملل و وزیر سابق امور خارجه ایران ادامه داد: بخشی از مطالبات مردم سوریه همانند دیگر کشورها در اعتراض به مشکلات موجود است که دولت سوریه باید به این سطح از مطالبات توجه و آن را مدیریت کند.

وی اظهار داشت: حاکمان سوریه با حاکمان کشورهای دیگر منطقه تفاوت هایی دارند از جمله اینکه سوریه بر خلاف دیگر کشورهای عربی در جنگ ایران و عراق از صدام به عنوان نوکر اسراییل و آمریکا حمایت نکرد و از مذاکره مستقیم با اسرائیل خودداری می کند.

وی وضعیت سوریه را با دیگر کشورهای عربی در نوع سیاست های منطقه ای متفاوت دانست و تاکید کرد: سران سوری باید در رابطه با مطالبات مردم پاسخگو باشد و با آن ها تعامل برقرار کند.