معیار احترام مردم به مسئولان پیروی آنها از ولایت است

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس،آیت الله غلامعلی نعیم آبادی یکشنبه شب به مناسبت هفته عقیدتی سیاسی در سپاه و بسیج و هفته معلم در جمع فرهنگیان بسیجی، فرماندهان واحدهای بسیج دانش آموزی، مربیان عقیدتی وهادیان سیاسی گفت: وظیه شما مربیان بسیجی بالا بردن آگاهی های دینی، فکری، سیاسی و تهذیب نفس درجامعه است.

وی در ادامه افزود: خداوند 124هزار پیامبر نیز برای بالا بردن آگاهیهای مردم درهمین زمینه ها فرستاد.

امام جمعه بندرعباس خاطرنشان کرد: نیروهایی که در سپاه و بسیج در هدایت فکری و دینی مردم فعالیت دارند باید به آنها آگاهی داد و این وظیفه نیز به عهده همه روحانیت است و تلاش شود که مجموعه سپاه مهذب ترین مجموعه ها باشد.

وی با بیان اینکه سیاست ما عیت دیانت ماست، گفت: اگر بخواهیم سیاست ما از دیانتمان الگو بگیرد باید پایه های دینی در جامعه مستحکم کنیم تا سیاست از آن سرچشمه بگیرد.

نماینده مردم استان هرمزگان در مجلس خبر گان تاکیدکرد: برای هدایت جامعه به سمت معنویت آموزشهای مکتبی همیشه مقدم بر آموزشهای سیاسی است.

وی گفت: سپاه فرزند و امید انقلاب است و بسیج نیز نگهدار انقلاب است.

آیت الله نعیم آبادی خطاب به مسئولان اظهار داشت: مسئولان باید بدانند هر کس که با ولایت زاویه پیدا کند از جامعه ترد خواهد شدو معیار احترام مردم به آنها نیز پیروی آنها از ولایت است.