نیازی به معرفی مجدد نیکزاد به مجلس نیست

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین محمدرضا میرتاج‌الدینی در حاشیه جلسه دولت با اشاره به ادغام وزارت راه و ترابری در وزارت مسکن و شهرسازی از سوی هیئت دولت، گفت: بر این اساس، نیازی به معرفی وزیر برای وزارت راه و ترابری نیست و وزیر مسکن به عنوان مسئول در وزارت راه نیز فعال خواهد بود.

وی افزود: دولت براساس برنامه پنجم توسعه که موظف به کاهش تعداد وزارتخانه‌ها به 17 وزارتخانه است، دو وزارتخانه مسکن و راه و ترابری را ادغام کرد.

در همین حال، علی نیکزاد وزیر مسکن و شهرسازی با اشاره به ادغام وزارت مسکن و شهرسازی با وزارت راه و ترابری گفت: لایحه چگونگی جزئیات و فعالیت وزارتخانه جدید به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد، ضمن آنکه بنده وزیر دو وزارتخانه ادغام شده هستم.

همچنین محمد عباسی، وزیر تعاون در واکنش به برخی شایعات مطرح شده مبنی بر ادغام وزارت تعاون و کار گفت: من چنین چیزی را نشنیده‌ام و مبحثی مطرح نشده است.

وی همچنین از تأسیس دانشکده تعاون با همکاری دانشگاه شهید بهشتی در مقطع تحصیلات تکمیلی در راستای تقویت بخش تعاون خبر داد و گفت: مقدمات این کار در حال فراهم شدن است.