کاهش 30 درصدی ابتلا به هاری/ سگها شناسنامه دار می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، دکتر محسن دستور در همایش روز دامپزشکی در دانشگاه آزاد اسلامی واحد کرج اظهار داشت: 800 بیماری مشترک میان انسان و دام وجود دارد و این بیماریها 30 درصد از فعالیتهای حوزه بهداشت را به خود اختصاص داده است.

وی افزود: مهمترین کار سازمان دامپزشکی این است که تمام سگهای صاحب دار صاحب شناسنامه می شوند و تفکیک بین سگهای ولگرد و سگهای صاحب دار نیز در دستور کار برنامه های این سازمان قرار دارد.

مبارزه با سگهای ولگرد مهمترین اقدام دامپزشکی

این مسئول خاطرنشان کرد: مبارزه با سگهای ولگرد مهمترین اقدامی است که باید سایر سازمانها نظیر محیط زیست و شهرداری در خصوص آن به کمک دامپزشکی بیایند.

دستور بیان کرد: هدف از اقدام فوق ساماندهی سگهای ولگرد و حیوانات وحشی است.

سالانه 4 هزار دوز واکسن هاری در کشور مصرف می شود

رئیس سازمان دامپزشکی در ادامه با اشاره به اینکه سالیانه بیش از چهار هزار دوز واکسن هاری در کشور استفاده می شود اظهار داشت: این اقدام باعث شده آمار عملکرد مثبت هاری نسبت به سال 88 در سال 89 حدود 30 درصد کاهش پیدا کند.

وی یادآور شد: در سال 88 حدود 215مورد کانون ابتلا به هاری شناسایی شده بود، در حالیکه درسال 89 این تعداد به 170 مورد آن هم در بخش دام رسیده است.

این مسئول در ادامه با بیان اینکه در بیماری بروسلوز نیز کاهش ابتلا رخ داده است، گفت: در این بیماری در سال 89 نسبت به سال قبل میزان ابتلا به بیماری بروسلوز 30 درصد کاهش را نشان می دهد.

کاهش 40 درصدی ابتلا به بیماری سل در کشور

وی در خصوص بیماری سل نیز خاطرنشان کرد: در این بیماری که 40 درصد کاهش را نشان می دهد نیز اقدامات خوبی صورت گرفته است.

دستور در مجموع فعالیتهای صورت گرفته در خصوص کاهش میزان ابتلا به بیماریهای مشترک میان انسان و دام را رضایت بخش خواند.

شعار امسال که با عنوان سل دامپزشکی نام گرفته است پیشگیری از بیماری هاری است.

در پایان این مراسم مقالاتی با عنوان نگهداری داروهای دامپزشکی، افزایش کارایی دامپزشکان، روشهای درمان مطلوب تر حیوانات و ... ارائه شد.

همچنین در پایان این همایش چهره های برتر دامپزشکی کشور تجلیل شدند.