پیامد دفع زباله در مناطق جلگه ای/ تلاش آگاهانه برای تخریب محیط زیست

به گزارش خبرنگار مهر در رشت، انباشت زباله در جنگلها و مناطق جلگه ای گیلان نوعی تلاش آگاهانه برای تخریب محیط زیست است و تداوم بی توجهی به این مهم، پیامدهای زیانباری دارد.

انباشت زباله در مناطق جنگلی و جلگه ای موجب خشک شدن گونه های درختی، نفوذ شیرابه ها، فرسایش خاک، آلودگی مخازن آب های زیرزمینی و نابودی حیات وحش می شود.

نگرانی مهم در محیط زیست شمال، دفع انواع پسماندهای شهری، صنعتی و بیمارستانی در حوضه های ساحلی دریای خزر است، روند رو به گسترش تولید زباله و دفن این مناطق در شمال، مشکلی خطرناکی است که اگر به درستی به آن پرداخته نشود، آلودگی های برگشت ناپذیری را موجب خواهد شد.

شیرابه حاصل از محل دفع زباله عامل اصلی کاهش اکسیژن و بالا بودن آمونیوم و فسفر در آب رودخانه ها شده که عوارض بسیار نامطلوبی بر تنفس آبزیان، غیرهوازی شدن محیط آبی و یوتیرفیکاسیون در رودخانه خواهد داشت.

تمام جایگاههای دپوی زباله در گیلان ساماندهی شود

مدیرکل محیط زیست استان گیلان در این باره برلزوم ساماندهی تمام جایگاههای زباله استان تاکید کرد و گفت: ترغیب متولیان این امر به سمت ایجاد و نصب دستگاههای زباله سوز استاندارد و کارخانه های تولید کمپوست ضروری است.

امیرعبدوس افزود: موضوع مدیریت پسماند و رسیدگی به وضعیت نابسامان زباله در استان از اولویت های اداره کل حفاظت محیط زیست گیلان است و برای این هدف از تمام ظرفیت های قانونی و توان دستگاههای اجرایی استفاده خواهیم کرد.

وی با بیان اینکه تعطیلی محل دپوی زباله در پارک ملی بوجاق کیاشهر و تالاب انزلی به عنوان گامهای نخست طرح ساماندهی جایگاههای زباله استان هستند، ابراز امیدواری کرد: بزودی پناهگاه حیات وحش لوندویل آستارا و سایر مناطق طبیعی استان نیز به زنجیره این تحولات بپیوندند.

مدیرکل محیط زیست گیلان همچنین با اشاره به اینکه جایگاه زباله انزلی با هدف تخلیه تمام جایگاههای زباله استان از مناطق تحت مدیریت و حفاظت شده استان بر اساس دستور مقام قضایی پلمپ شد، افزود: با تعامل خوبی که بین شهرداری و محیط زیست بوجود آمد، شهرداری انزلی مکلف شد تمام زباله های خود را به کارخانه کمپوست منطقه خمیران انزلی انتقال دهد و جایگاه سابق زباله انزلی با خاکریزی مناسب و کاشت نهال به منطقه ای جنگلی تبدیل شود.

وی خاطر نشان کرد: جایگاه زباله انزلی در منطقه بشمن واقع درغرب شهر انزلی و در جوار تالاب زیبای انزلی سالهاست که به عنوان محلی برای امحا و دفن زباله این شهر مورد استفاده قرار می گرفت.

به هر حال با نگاهی به اطرافمان درمی یابیم که مدیریت محیط زیست با توجه به افزایش جمعیت و سرعت آلودگی در کشورهای درحال توسعه بسیار ضعیف است.

نظام مدیریت شهری که مدیریت محیط زیست نیز جزئی از این نظام است از نظام های اجتماعی محسوب می شود، نگرش سیستمی و به کارگیری موثر و کارآمد منابع مادی و انسانی و برنامه ریزی و اجرای درست برنامه ها از طریق سازماندهی برای تقسیم کار و هماهنگی بین گروه ها در حیطه های مدیریتی می تواند به نجات محیط زیست کمک موثری کرد.

آلودگی آب و خاک به وسیله انواع فاضلاب ها و پسماندها، استفاده از سموم برای دفع آفات نباتی و دود کارخانه ها و اتومبیل ها، انواع زباله ها و ساخت و سازهای بی رویه، زمین را با بحران زیست محیطی روبرو کرده است.

مخاطرات تجمع زباله ها در یک محل

تجمع زباله ها در یک محل نه تنها سلامت انسان را به خطر می اندازد بلکه خاک را نیز آلوده می کند.

همچنین انتشار بیماری ها، فرسایش و شورشدن خاک، نابودی جنگلها، کم شدن اکسیژن هوا و ازدیاد دی اکسید کربن از دیگر پیامدهای آلوده گی محیط زیست است.

در طول تاریخ، بشر با تفکر سودجویانه و سلطه طلبانه خویش به تغییرات وسیعی در زمین دست زده است، این تغییرات تا آنجا پیش رفت که زنگ خطر را برای جهانیان به صدا در آورد.

در سالهای اخیر حفظ محیط زیست به عنوان راهکاری نو برای پایداری زمین مورد توجه برخی کشورها قرار گرفت، اما این مهم در سطح مدیریت های کلان جوامع انسانی اغلب نتوانسته پا را از بیانیه ها، کتاب ها و بخشنامه ها فراتر بگذارد.

انسان کمر همت به نابودی زمین بسته است

بی تفاوتی و بی توجهی در این خصوص به معنای استقبال از نابودی زمین و حیات موجود در آن است، گویا انسان امروزی در خواب عمیقی فرو رفته است و نمی داند که خود نیز بخشی از این سیستم محسوب می شود، شاید به همین خاطر است که انسان امروز آگاهانه یا ناآگاهانه کمر همت به نابودی زمین و اکوسیستم های آن بسته است.

در شهرهای جهان سوم چون هیچ برنامه از پیش تعیین شده ای برای ساخت شهر وجود ندارد، به این دلیل نیز شهرهای جهان سوم کمتر می توانند در برابر انواع آلودگی ها پایداری و این مسئله نیز مدیریت محیط زیست را در کشورهای جهان سوم پیچیده تر کرده است.

مدیریت محیط زیست در ایران بر عهده سازمان حفاظت محیط زیست است، مهمترین اهداف این سازمان شامل تحقق اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران با هدف حفاظت از محیط زیست و تضمین بهره مندی درست و مستمر از محیط زیست و همسو با توسعه پایدار، پیشگیری و ممانعت از تخریب و آلودگی محیط زیست و حفاظت از تنوع زیستی کشور است.

حفاظت محیط زیست بر اساس قانون اساسی وظیفه عمومی تلقی می شود

در اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز آمده است: در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسل های بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می شود، از این رو فعالیت های اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است.

همینطور در بخش دوم قانون برنامه چهارم توسعه که به حفظ محیط زیست، آمایش و توازن منطقه ای اختصاص داده شده است، در فصل پنجم ماده 60 آمده است: دولت موظف است، با هدف تقویت و توانمند سازی ساختارهای مرتبط با محیط زیست و منابع طبیعی، ساز و کارهای لازم را برای گسترش آموزش های عمومی و تخصصی محیط زیست در کلیه واحدهای آموزشی و مراکز آموزش عالی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش محیط زیست و منابع طبیعی، ایجاد تقویت ساختارهای مناسب برای فعالیت های زیست محیطی در دستگاههای اثرگذار بر محیط زیست تنظیم و برقرار کند.

به هر حال با توجه به موقعیت های جغرافیایی استانهای شمالی و شکننده بودن اکوسیستم های این مناطق مدیریت زباله ها و پسماندها نیازمند راهکارهای نوین است و می طلبد مسئولان به این مهم توجهی ویژه داشته باشند.