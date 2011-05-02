بعد مهم انقلاب بحرین ؛ ائتلاف ملی شیعیان و سنی ها علیه آل خلیفه

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه القدس العربی امروز در مقاله ای که به قلم "صبحی حدید" به رشته تحریر درآمده با اشاره به انقلاب مردم بحرین می نویسد: آنچه وجه مشترک و مهم انقلاب کنونی بحرین با دیگر اعتراضات مردمی در طول تاریخ این کشور به شمار می رود بیانگر این موضوع است که با وجود اختلاف شهروندان بحرینی در مذهبشان با یکدیگر اما این مسئله مانع اتحاد آنان در تشکیل ائتلاف ملی که خواستار انجام اصلاحات در این کشور است، نشد.

انقلاب مردم بحرین شعله ور شد تا خواستهای اجتماعی، سیاسی و قانونی آنان محقق شود و آنچه که سران بحرینی از اهداف این انقلاب و سران دیگر کشورهای حاشیه خلیج فارس و همچنین شماری از تحلیلگران و دولتمردان غربی از آن تصور می کنند، یعنی اینکه بین شیعیان و اهل تسنن دراین کشورها اختلاف وجود دارد و وضعیت ارتباط بین این دو گروه کاملا بحرانی است، اصلا درست نیست.

اما این درحالی است که بیشتر شهروندان بحرینی با صرف نظر از گرایشات مذهبی شان قربانی فساد گسترده و درحقیقت قربانی تسلط بی چون و چرای آل خلیفه بر کشورشان و تبدیل شدن کشورشان به مزرعه ای برای بهره برداری خاندان آل خلیفه هستند.

القدس العربی درادامه با اشاره به این موضوع که ناوگان دریایی پنجم آمریکا در بحرین استقرار دارد از نگرانی آمریکا درپی تحولات اخیر این کشور و همچنین ادامه انقلاب پرده برمی دارد.



"صبحی حدید" همچنین خاطرنشان می سازد: اصلا عجیب به نظر نمی رسد اگر برادران استبداد و فساد یعنی آل خلیفه و آل سعود و آل قذافی و آل صالح و دیگر خانواده های استبداد عربی دست به یک ائتلاف امنیتی و نظامی برای سرکوب انقلاب ها بزنند بدون آنکه حق این مستبد یا آن دیگری در استفاده از انواع روش های شکنجه و ظلم و ستم از بین برود.

همچنین با این وجود اصلا عجیب نبود که دیکتاتور بحرین نماد انقلاب بحرین یعنی همان میدان لؤلؤ را از بین برد.