عبداللهی به دومین پیروزی دست یافت/ فرشیدی حذف شد

به گزارش خبرنگار مهر، این رقابتها در شهر "گیونگجو"ی کره جنوبی جریان دارد که صبح امروز دوشنبه فرزاد عبداللهی در مرحله سوم، نماینده اوکراین را شکست داد. وی که دور اول استراحت داشت و سپس غنا را از پیش رو برداشته بود، دور سوم "ماکسیم بومینیشان" از اوکراین را 14 بر 2 شکست داد.

در راند سوم این دیدار، عبداللهی امتیازات خود را به عدد 14 رساند و طبق قوانین جدید به دلیل اختلاف 12 امتیازی، از سوی داور برنده اعلام شد. وی در مرحله چهارم باید با برنده دیدار آرژانین و مکزیک پیکار کند.

اما در بخش بانوان و در همین وزن ششم (67- کیلوگرم) پریسا فرشیدی پس از استراحت در دور نخست، مقابل "الکساندرا پاتووا" از روسیه یک بر صفر شکست خورد و از گردونه مسابقات کنار رفت.

بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان با حضور 149 کشور از روز 11 تا 16 اردیبهشت ماه به میزبانی شهر گیونگجو کره جنوبی برگزار خواهد شد.