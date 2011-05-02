بازارچه دائمی صنایع دستی در ملایر راه اندازی می شود

بهجت عباسی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: تأمین اعتبار برای احداث پنج بازارچه صنایع دستی در کشور مصوب شده است که از این تعداد یک بازارچه در شهرستان ملایر احداث خواهد شد.

عباسی افزود: احداث بازارچه های صنایع دستی در همدان از مصوبات دور دوم سفر هیئت دولت به استان همدان است.

وی افزود: بر اساس این مصوبه تأمین زمین برای احداث هشت بازارچه دائمی در هشت شهرستان و یک شهرک صنایع دستی در همدان، به عهده استان و تأمین اعتبار مورد نیاز این پروژه بر عهده دولت است.

زمین های انتخاب شده برای احداث بازارچه مناسب نبود

عباسی با بیان اینکه زمین مورد نظر باید در مرکز شهر بوده و هم در کنار یکی از اماکن گردشگری باشد، خاطر نشان کرد: برای انجام این مصوبه، فرمانداران شهرستان های استان زمین های مورد نظر را جانمایی کردند که در بررسی های به عمل آمده تنها زمین جانمایی شده در ملایر واجد شرایط بود.

وی وسعت این زمین را دو هزار متر عنوان و خاطرنشان کرد: مکان مشخص شده برای احداث بازارچه صنایع دستی در پارک کوثر ملایر واقع شده است.

شهرک صنایع دستی در پارک ملل همدان ایجاد می شود

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان در ادامه به ساخت شهرک صنایع دستی نیز اشاره کرد و گفت: جانمایی ساخت این شهرک در باغ ملل همدان انجام شده و مطالعات اولیه آن صورت گرفته است.

عباسی ادامه داد: طراحی نقشه برای زیر ساخت این شهرک نیز انجام شده و بعد از تأمین اعتبار مورد نیاز زیر سازی آن آغاز خواهد شد.

بازارچه های فصلی صنایع دستی، در فصل تابستان فعال خواهند بود

وی همچنین با اشاره به راه اندازی بازارچه های فصلی صنایع دستی در همدان اظهار داشت: نوروز امسال بازارچه فصلی صنابع دستی در محل تپه هگمتانه دایر شد.

عباسی افزود: در ایام تابستان نیز این برنامه اجرا و بازارچه تابستانی صنایع دستی در همدان فعال می شود.