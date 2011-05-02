رفع مشکل خوردگی قطعات خودروها/ ورود مواد افزودنی جدید به اتانول آبدار

مرضیه شکرریز از محققان این طرح در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرحهای تحقیقاتی در زمینه سوختهای ترکیبی در این پژوهشگاه، گفت: بر اساس برنامه پنجساله چهارم پروژه هایی در زمینه سوختهای ترکیبی و بیوفیول اجرا شد که به نتایج خوبی دست یافتیم.

وی از ارائه روشی برای حل مشکلات موجود در سوختهای ترکیبی و پاک با استفاده از اتانول آبدار خبر داد و اظهار داشت: در دنیا اتانول هایی که در خودروها استفاده می شود از نوع اتانول سوختی است که حداقل خلوص آن 5/99 درصد است در غیر این صورت زمانی که با بنزین مخلوط می شود، تشکیل 2 فاز را می دهد از این رو لازم است مواد افزودنی به سوخت اضافه شود.



شکرریز در این باره توضیح داد: اتانول محلول در آب است از این رو زمانی که وارد سیستم سوخت رسانی می شود از فاز بنزین خارج و وارد فاز آب می شود و تشکیل دو فاز را می دهد که این امر علاوه بر ایجاد اختلال در عملکرد خودرو، باعث خوردگی نیز می شود.



این محقق یاداور شد: برای این منظور با اجرای پروژه تحقیقاتی موفق به تولید مواد افزودنی و وارد کردن آن به اتانول آبدار شدیم تا این مشکل در خودروها رفع شود.