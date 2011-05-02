پرداخت الکترونیکی قبوض در همدان فرهنگسازی نشده است

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، قاسم نظری پویا در کارگروه دفاتر پیشخوان خدمات دولت استان همدان اظهار داشت: میزان پرداخت‌های غیر حضوری و الکترونیکی قبوض در استان همدان بسیار ناچیز است.

نظری پویا با اشاره به آمار اعلام شده از سوی مخابرات استان خراسان رضوی در خصوص پرداخت غیر حضوری قبوض تلفن این شرکت، گفت: 100 درصد پرداخت قبوض این استان از طریق الکترونیکی و تلفن 1818 انجام می شود و این در حالی است که در استان همدان پرداخت‌های غیر حضوری و الکترونیکی جایگاه مناسبی ندارد.

امکان پرداخت تلفنی قبوض در تمام نقاط استان همدان فراهم است

مدیرعامل شرکت مخابرات استان همدان با تاکید بر اینکه با راه‌اندازی شماره 1818 امکان پرداخت قبوض به صورت تلفنی در تمام نقاط استان همدان فراهم شده است، گفت: باید برنامه ریزی ها به نحوی باشد که استان همدان نیز نسبت به سایر استانها در جایگاه مطلوب پرداخت قبوض قرار گیرد.

مدیرکل فناوری اطلاعات استانداری همدان نیز در این کارگروه با تاکید بر اینکه از این پس تلفن 1818 درگاه مشترک پرداخت قبوض می شود، گفت: این امر سبب کاهش هزینه اولیه شرکت‌ها می شود.

عباس صادقی هزینه راه‌اندازی این خط را در مخابرات با در نظر گرفتن هزینه‌ها برای هر شرکت حداکثر 190 هزار تومان عنوان کرد و گفت: در حال حاضر شماره 1818 در اختیار مخابرات است.

وی افزود: پیگیر ی های اشتراک شرکت های خدمات رسان استان همدان در استفاده از این سامانه توسط شرکت مخابرات در حال انجام است.

پرداخت غیر حضوری قبوض نیازمند فرهنگسازی است

صادقی با تاکید بر اینکه باید تبلیغات گسترده‌ای برای اطلاع و تشویق مشترکان به سمت پرداخت غیر حضوری و الکترونیکی انجام شود، گفت: تبلیغات و اطلاع‌رسانی به مشترکان از طریق روزنامه‌ها لازم است.

وی گفت: روند حاکم نشان دهنده آن است که خط تلفن 1818 می‌تواند پاسخگوی مشترکان برای پرداخت غیر حضوری قبوض باشد.

مدیر عامل شرکت برق استان همدان نیز گفت: تنها 17درصد مشترکان این شرکت در سال 89 قبوض خود را به صورت غیر حضوری پرداخت کرده اند.

حاجی رضا تیموری افزود: بیشترین پرداخت های غیر حضوری این شرکت از طریق عابربانک ها انجام شده است.

وی از اعمال شیوه تشویقی در قبال پرداخت الکترونیکی مشترکان خبر داد و گفت: در یک ماه اخیر به 100 نفر ازمشترکانی که اقدام به پرداخت غیر حضوری قبوض خود کرده اند جوایز ارزنده ای اهدا شده است.