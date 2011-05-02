برنامه ریزی جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی با 71 اولویت

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید نصیر سید محمدی صبح دوشنبه در نشست مطبوعاتی که در سالن جلسات جهاد کشاورزی هرمزگان برگزار شد، بیان داشت: در سال 90تعداد 22اولویت در حوزه ستادی، تعداد 23 اولویت در دستگاههای تابعه سازمان جهاد کشاورزی همچون شیلات، تعاون روستایی، پ‍ژوهشکده، مرکز تحقیقات و منابع طبیعی و اجرای 26 برنامه اولویت دار در شهرستانهای استان از جمله این برنامه هاست.

وی خاطرنشان کرد: ازجمله فعالیتهایی که در سالهای اخیر حرکت جهادی در آن اعمال شده اجرای سیستم آبیاری تحت فشار در اراضی کشاورزی است که میزان تعهد سازمان برای اجرای آن سه هزار و600 هکتار در هر سال بود اما با تلاشی مضاعف اجرای این میزان تعهد از سه هزار 600 هکتار به 12 تا 13 هزار هکتار رسید.

سیدمحمدی با اشاره به اینکه حرکت جهادی وجهاد اقتصادی باید دارای سه مولفه باشد، ادامه داد: آگاهی از کار، بستر سازی وهمت وجهاد که فعالیتی فراتر ز فعالیتهای جاری با رویکرد در نظر گرفتن پاداش معنوی است ازجمله این مولفه ها است.

وی ابرازداشت: مقوله آگاهی در جهاد اقتصادی از مولفه های بسیار مهم به شمار می رود ونگاهی به موقعیت کشور واینکه کشور در زمینه اقتصادی دارای چه مولفه های درونی و چه پتانسیلهایی است می تواند به رشد این آگاهی کمک بسیار موثر داشته باشد.

وی خاطرنشان کرد: جمعیت جوان کشور و نیاز این جمعیت به اشتغال اهمیت و نقش بخش کشاورزی را به عنوان یکی از محورهایی که می تواند نقش تعیین کننده در ایجاد اشتغال داشته باشد مشخص می کند.

به گفته سید محمدی، کشوری که می خواهد به سمت توسعه یافتگی حرکت کند نیازمند توسعه و رشد متوازن کشاورزی، صنعت وخدمات است چراکه رشد بخشهایی همچون خدمات وصنعت بدون توسعه بخش کشاورزی موجب ایجاد اشتغال کاذب می شود.

وی همچنین به بعد بسترسازی به منظور ایجاد جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: باید به منظور ایجاد جهاد اقتصادی در بخش کشاورزی بستر سازی فراهم شود وبرنامه ریزی جامع در این بخش صورت گیرد چراکه حرکت موفق در این مسیر نیازمند برنامه ریزی است.