به گزارش خبرگزاری مهر، سعید شاهسواری، تهیه کننده این مجموعه گفت: سه اپیزود آخرین دیدار، جایی همین نزدیکی و پانسمان روح، کد تولید دریافت کردند که برآورد نهایی بودجه آن ها نیز انجام شده است. همچنین دو اپیزود دورترها و آز و آئینه از این مجموعه نیز به تازگی برای دریافت مجوز ساخت ارسال شده‌اند.

وی تصریح کرد: پیش تولید این مجموعه آغاز شده و در حال حاضر مشغول انتخاب بازیگران هستیم. تعدادی از بازیگران این پنج تله فیلم ثابت و تعدادی دیگر متغیر خواهند بود و این برای نخستین بار است که در فیلم‌های تلویزیونی اپیزودیک از بازیگران ثابت استفاده می شود.

شاهسواری درباره مضمون کلی مجموعه "داوران " خاطر نشان ساخت: داستان این مجموعه درباره خانواده‌ای متشکل از داوران و وکلای حقوقی است که در هر قسمت، درگیر پرونده‌ای خاص می‌شوند و اعضای این خانواده چهار نفری، بازیگران ثابت این مجموعه هستند.

وی افزود: متن‌های این مجموعه را من به اتفاق جمیله دارالشفایی، اصغر عبداللهی و حمید گرشاسبی نوشته‌ایم و تا به این مرحله از کار، کلیت متون تصویب شده و تاکنون اصلاحاتی در خصوص آن ها به ما اعلام نشده است.

مجموعه "داوران " در گروه تله فیلم‌های اپیزودیک (چند قسمتی) مرکز سیمافیلم تهیه می‌شوند.