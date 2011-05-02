172 معلم نمونه استان زنجان تجلیل می شوند

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، امیر نظری صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: از این تعداد، 141 معلم در سطح منطقه‌ای، 29 معلم در سطح استانی و دو معلم در سطح کشوری به‌عنوان معلم نمونه انتخاب شده‌اند.

وی ادامه داد: همچنین از بین این معلمان نمونه، 26 نفر رزمنده دوران دفاع‌مقدس، 10 نفر جانباز، 3 نفر آزاده، 12 نفر خانواده شهید، 120 نفر بسیجی فعال، 19 نفر محقق و نویسنده و 13 نفر نیز حافظ، قاری و مدرس قرآن هستند.



نظری با بیان اینکه ستاد استانی بزرگداشت مقام معلم در سال گذشته، موفق به کسب رتبه ممتاز، در سطح کشور شد، ادامه داد: در سال‌جاری علاوه بر برنامه‌های اجرا شده در سال گذشته، برنامه‌هایی از قبیل اهداء بسته‌های فرهنگی به معلمان، اجرای سرود همگانی سپاس معلم، همایش تجلیل از معلمان ورزشکار و هنرمند و همچنین چاپ تمبر معلمان ایثارگر برای هفته معلم در نظر گرفته شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان زنجان نواختن زنگ سپاس معلم در کلیه مدارس استان، دیدار معلمان نمونه استانی و کشوری با مقام معظم رهبری و برگزاری همایش بزرگداشت شهدای فرهنگی را از دیگر برنامه‌های هفته معلم در استان عنوان کرد و گفت: راه‌اندازی هیئت‌های عزاداری فرهنگیان بسیجی، همزمان با سالروز شهادت حضرت‌فاطمه (س) و دیدار با فرهنگیان پیشکسوت و بازنشسته، از دیگر برنامه‌هایی است که همزمان با هفته معلم در سطح استان اجرا می‌شود.