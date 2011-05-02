شهرک صنعتی قارچ در ملارد ایجاد می شود

به گزارش خبرنگار مهر در ملارد، جلسه تشریح برنامه ها و راههای بهره وری مصرف آب در بخش کشاورزی جهت افزایش کمی و کیفی محصولات کشاورزی، با حضور فرماندار، رئیس جهاد کشاورزی استان تهران و تعدادی از مدیران شهری و اداری و جمعی از کشاورزان شهرستان ملارد برگزار شد.

در ابتدای این مراسم فرماندار ملارد در سخنانی به تشریح تواناییها و رتبه های این شهرستان در تولیدات کشاورزی، دامپروری و صنایع وابسته در سطح استان و کشور پرداخت.

ناصر بورد به پیشینه کشاورزی و وجود زمینهای مستعد در این شهرستان اشاره کرد و گفت: با توجه به کمبود منابع آبی، مؤثرترین روش، بهره مندی از تکنولوژیهای نوین در آبیاری است که درحال حاضر نیز در بخشهایی از این شهرستان نیز راه اندازی و با موفقیت انجام گردیده است.

وی در ادامه گریزی نیز به مقوله جهاد اقتصادی زد و از بکارگیری تمام توان این شهرستان برای عملیاتی کردن آن در زمینه های اقتصادی، کشاورزی و سایر مقوله ها خبر داد.

در ادامه این مراسم، رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان تهران طی سخنانی، آب و خاک را به عنوان مهمترین منابع تولید در بخش کشاورزی معرفی نمود و میزان مصرف آب مورد نیاز را رکن اصلی در افزایش تولیدات کشاورزی دانست و ارتقاء بهره وری آب را متذکر گردید.

سید محمد موسوی همچنین توسعه کشاورزی را از اولویتهای اهداف دولت دانست و اظهار داشت: کشاورزی باید به سمت صنعتی شدن گام بردارد.

در ادامه برخی از مشکلات کشاورزان حاضر در جلسه مطرح و مورد بررسی قرار گرفت و در پایان این جلسه، از تعدادی از مزارع نمونه این شهرستان بازدید به عمل آمد.