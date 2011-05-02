اخراج سفیر لیبی از لندن/ بمباران مصراته و طرابلس و کشته شدن 12نفر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اینترنتی الجزیره، انگلیس روز گذشته سفیر لیبی در لندن را اخراج کرد. این اقدام پس از آن صورت گرفت که شماری از طرفداران معمر قذافی دیکتاتور لیبی در اعتراض به کشته شدن سیف العرب پسر قذافی در حملات نیروهای ناتو به برخی سفارتخانه های غربی از جمله انگلیس در طرابلس یورش بردند.

در پی این یورش کارمندان سفارت انگلیس در طرابلس خود را برای ترک لیبی آماده می کنند. "روبرتو مارونی" وزیر خارجه ایتالیا نیز در واکنش به اظهارات اخیر معمر قذافی که مدعی شده بود جنگ را به ایتالیا خواهد کشاند گفت: این سخنان را باید جدی گرفت و ما تمام تلاش خود را برای نظارت بر اراضی مان به کار خواهیم گرفت. وی همچنین از افزایش مهاجرت آوارگان آفریقایی به ویژه تونسی و لیبیایی به ایتالیا ابراز نگرانی کرد.

خبرگزاری فرانسه نیز گزارش داد که طرابلس نیمه های شب هدف 3 انفجار مهیب قرار گرفت. این انفجارها در پی حملات نیروهای ناتو رخ داد و هنوز از میزان تلفات جانی و مالی این حملات اطلاعاتی در دست نیست.

همچنین شهر مصراته شب گذشته شاهد درگیری میان عوامل قذافی و انقلابیون بود که تلاش می کردند سیطره مزدوران قذافی بر فرودگاه این شهر را از بین ببرند.

گردان های قذافی در این حملات مناطق مختلف شهر مصراته را هدف موشک های گراد و خمپاره قرار دادند که منجر به کشته شدن 12 نفر شد. با کشته شدن این افراد شمار قربانیان بمباران مصراته طی 2 روز گذشته به 29 نفر رسیده است.