کشاورزان اجرا کننده "کشاورزی حفاظتی" یارانه می گیرند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، علی نقی صالحی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران بیان داشت: کشاورزانی که طرح کشاورزی حفاظتی را اجرا کنند مشمول دریافت یارانه مستقیم می شوند البته این طرح امسال فعلا شامل کشاورزانی است که به کشت گندم و ذرت می پردازند.

به گفته صالحی، ‌اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در سال جاری به صورت عمده در مزارع گندم و ذرت واقع در شهرستانهای حاجی آباد ورودان در دستور کار قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه طرح کشاورزی حفاظتی به دو شیوه الگویی وتوسعه ای اجرامی شود، ادامه داد: میزان یارانه اختصاص یافته به روش توسعه ای 34 هزار تومان برای هر هکتار ومیزان یارانه اختصاص یافته به هر هکتار از مزارعی که روش الگویی طرح کشاورزی حفاظتی در آن اجرا شود نیز 55 هزار تومان است.

وی ابراز داشت: ‌از کشاورزان شهرستانهای حاجی آباد و رودان درخواست می شود در صورت تمایل به انجام کشت گندم و ذرت به روش کشاورزی حفاظتی به مدیریت جهاد کشاورزی شهرستانهای یاد شده مراجعه کنند.

صالحی با اشاره به اینکه سال گذشته طرح کشاورزی حفاظتی به صورت پایلوت در یک هزار و500هکتار از مزارع گندم حاجی آباد اجرا شده، خاطرنشان کرد: در سال جاری نیز نزدیک به 90 میلیون تومان بودجه از محل اعتبارات قانون هدفمندی یارانه ها به این طرح اختصاص یافته است.

وی همچنین به مزایای کشاورزی حفاظتی اشاره کرد و افزود: ‌کاهش فرسایش خاک و کاهش تردد ماشین آلات کشاورزی که صرفه جویی در مصرف سوخت را به دنبال دارد از جمله مزایای اجرای این طرح در مزارع می باشد.

صالحی افزایش ظرفیت ذخیره سازی آب و بازدهی بیشتر آن، جلوگیری از ایجاد روان اب سطحی، بهبود ساختمان خاک، کاهش مصرف کود و آلودگی محیط زیست، افزایش فعالیت بیولوژیک خاک را از دیگر مزایای عمده اجرای طرح کشاورزی حفاظتی برشمرد.

معاون ارشد سازمان جهاد کشاورزی هرمزگان همچنین یاد آور شد: آیتمهای اجرای کشاورزی حفاظتی در شیوه الگویی در بخش خاکورزی شامل مدیریت بقایای گیاهی، ‌خاکورزی حفاظتی با تاکید بر حذف گاو آهن و مدیریت حاصل خیزی به منظور کمک به توسعه محصولات پوششی در فواصل بین دو کشت می باشد.

صالحی گفت: در راستای اجرای طرح های الگویی در بخش ادوات اولویت اجرایی با شرکتهای خدمات مشاوره ای وتشکل های تامین مکانیزاسیون وشرکت تعاونی و کشاورزان پیشرو است.