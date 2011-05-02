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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

وضعیت ایمنی خیابان پاسداران تهران بررسی شد

شهرستانهای تهران - خبرگزاری مهر: اعضای دبیرخانه کمیته راهبری جامعه ایمن شهرداری منطقه یک تهران از محور پاسداران جهت بررسی وضعیت ایمنی این محور و نحوه مناسب سازی برای معلولین و سالمندان بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این بازدید با حضور مسئول رسیدگی و پیگیری بهینه سازی برای معلولین وهمچنین کارشناسان ترافیک، فنی و عمرانی و دبیرخانه کمیته راهبری جامعه ایمن منطقه صورت گرفت.

در این بازدید، مقرر شد  نواقص موجود در این طرح، توسط پیمانکار اجرایی اصلاح و از این معبر مجدداً پس از یک ماه بازدید صورت بگیرد.

شایان ذکر است که خیابان پاسداران  به عنوان معبر نمونه منطقه ای، نقش عمده ای در روان سازی جریان ترافیکی ایفا می نماید و اصلاح وضع ایمنی آن، یکی از فعالیتهای ویژه طرح استقبال از بهار سال 90 منطقه بوده است.

کد مطلب 1302533

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