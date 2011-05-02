وضعیت ایمنی خیابان پاسداران تهران بررسی شد

به گزارش خبرنگار مهر در شمیرانات، این بازدید با حضور مسئول رسیدگی و پیگیری بهینه سازی برای معلولین وهمچنین کارشناسان ترافیک، فنی و عمرانی و دبیرخانه کمیته راهبری جامعه ایمن منطقه صورت گرفت.

در این بازدید، مقرر شد نواقص موجود در این طرح، توسط پیمانکار اجرایی اصلاح و از این معبر مجدداً پس از یک ماه بازدید صورت بگیرد.

شایان ذکر است که خیابان پاسداران به عنوان معبر نمونه منطقه ای، نقش عمده ای در روان سازی جریان ترافیکی ایفا می نماید و اصلاح وضع ایمنی آن، یکی از فعالیتهای ویژه طرح استقبال از بهار سال 90 منطقه بوده است.