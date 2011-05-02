واردات بی رویه محصولات کشاورزی مبارزه اقتصادی است

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، آیت الله سید کاظم نورمفیدی صبح دوشنبه در نشست این دفتر افزود: امروز زمینه تولید این محصولات کشاورزی و حتی در بخش صنعت زمینه رشد و ترقی در کشور وجود دارد، اما اجناس خارجی حتی با کیفیت پائین تر وارد بازارهای ما شده و بازار کشور را احاطه کرده است.

وی اظهار داشت: خرید این اجناس باعث می شود که کارگر چینی و کارخانجات و تولیدکنندگان آنان سرپا باشند و از سوی دیگر کارگران و تولیدکنندگان ما از کار، بیکار شوند.

امام جمعه گرگان افزود: اگر واقعا قرار است سرمایه از کشور خارج شود، باید به جای آن سرمایه وارد ایران گردد و با توجه به این شرایط، باید سیاست اقتصادی کشور را تغییر دهیم.

آیت الله نورمفیدی گفت: بهترین راه برای تغییر سیاست اقتصادی کشور این است که از وابستگی به نفت خارج شویم و این باید نقطه اساسی هدف ما در مسائل اقتصادی باشد و به جای آن به منابع و تولیدات خود تکیه کنیم.

وی با اشاره به معنای بهورزی خاطرنشان کرد: حداقل استفاده از سرمایه ها و منابع و سودهی حداکثری، معنای واقعی بهورزی است و باید این مسئله مد نظر باشد و متکی به نیروی انسانی خود باشیم.



نماینده مردم گلستان در مجلس خبرگان رهبری گفت:‌ برای آن که بتوانیم در بازارهای جهانی مبارزه کنیم و وارد شویم، باید روش اقتصادی کشور، تغییر کند.

آیت الله نورمفیدی افزود: در استان ما خدمات زیادی صورت گرفته، اما آنطور که باید، بیکاری برطرف نشده و ما باید در این استان روی پای خود بایستیم و جلوی هدر رفتن آبهای کشاورزی را بگیریم و به جای آتش زدن زمین های کشاورزی و از بین بردن این سرمایه، به فکر استفاده بهینه از زمین های کشاورزی و 280 هزار هکتار زمین در شمال استان باشیم.



به گفته وی، تعاونی ها نیز نمی توانند، مشکلی از بیکاری در کشور حل کنند، زیرا متاسفانه فرهنگ تعاونی و کار جمعی در کشور ما جانیفتاده و مدیریت واحد بر کارهای بزرگ را یاد نگرفته ایم و فقط به فکر فردی عمل کردن هستیم.

آشوراده سکوی پرتاب گلستان است





وی خاطرنشان کرد: منطقه آشوراده می تواند سکوی پرتاب استان به سوی اقتصاد خوب و پیشرفته باشد و باید کارها و برنامه های موثری در این جزیره انجام شود تا معضل بیکاری در این استان تا حدود زیادی و حتی تا حد ریشه ای و اساسی برطرف شود.



نورمفیدی در پایان با اشاره به این که همیشه عمل ها ریشه در فرهنگ ها و نگاه ها دارد، گفت: باید نگاه خود را از منطقه ای خارج و به سمت نگاه جهانی برویم که بدون شک در برنامه ها و عملکردها تاثیر خواهد داشت و می توان به افق سند چشم انداز توسعه کشور دست یافت.



نماینده ولی فقیه در گلستان و امام جمعه گرگان گفت: آماربیکاری که از سوی برخی مسئولان داده می شود، برای مردم سئوال برانگیز است و باید تلاش شود این معضل مرتفع شود.