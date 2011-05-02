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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۹:۲۵

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره طنز طهران به تعویق افتاد

برگزاری مراسم اختتامیه جشنواره طنز طهران به تعویق افتاد

دبیر علمی چهارمین جشنواره ادبی طنز طهران از به تعویق افتادن برگزاری مراسم اختتامیه این جشنواره خبر داد و گفت: به احتمال قوی این مراسم در اوایل تابستان برگزار خواهد شد.

رضا رفیع طنزنویس و دبیر علمی "چهارمین جشنواره طنز طهران" در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: قرار بود مراسم اختتامیه جشنواره اواخر فروردین در برج میلاد برگزار شود که به دلایلی برگزاری مراسم به تعویق افتاد. با توجه به شرایط فعلی، پایان جشنواره و برگزاری مراسم اختتامیه اوایل تیرماه امسال برگزار می‌شود.

وی درباره کیفیت اجرای مراسم گفت: فقط در زمان برگزاری اختتامیه تغییراتی به وجود آمده است و مراسم به همان ترتیب گفته شده در دو شب متوالی و در مجموعه برج میلاد تهران برگزار می‌شود.
 
مهلت ارسال آثار به این جشنواره ابتدا تا 15 بهمن بود که به دلیل استقبال خوب و تعدد آثار ارسالی به دبیرخانه، این مهلت تا 30 بهمن تمدید شد. همچنین قرار بود مراسم پایانی طی دو روز متوالی در نیمه نخست اسفندماه امسال برگزار شود که با توجه به این تمدید زمانی، برنامه‌ها کمی تغییر کرد و برگزاری مراسم اختتامیه به ماه‌های ابتدایی بهار 90 موکول شد.
 
کد مطلب 1302537

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