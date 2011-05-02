محمدرضا ساکت در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد اینکه با توجه به اختلاف امتیازی با تیم استقلال، تیم فوتبال سپاهان را قهرمان لیگ می‌داند، ضمن بیان مطلب فوق گفت: هنوز خودمان را قهرمان نمی‌دانیم و باید در دو بازی آینده را با اقتدار جلو برویم، گرچه در سکوی و گام آخر برای رسیدن به قهرمانی قرار داریم.

رکورد جدید در لیگ برای سپاهان

وی این قهرمانی را حاصل کار تیمی بزرگ مجموعه کارخانه فولاد مبارکه، مسئولان باشگاه، مدیرعامل، هیئت مدیره، قلعه‌نویی،‌ کادر فنی، بازیکنان، پرسنل باشگاه و هواداران دانست و تاکید کرد: خوشحالیم اگر قهرمانی‌مان محق شود، توانستیم رکورد دیگری را در لیگ حرفه‌ای بزنیم که این نقطه مثبتی برای ما است زیرا تنها تیمی هستیم که در مسابقات لیگ برتر در دو دوره متوالی جام قهرمانی را به خانه بردیم.

هدفمان حضور مقتدرانه و قهرمانی در سه جام بود

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان ادامه داد: برنامه ما از همان روز نخست با امیر قلعه‌نویی حضور مقتدرانه در سه جام بود و قطعاً پس از قطعی شدن قهرمانی ما در لیگ، مسابقات‌‌مان را در جام حذفی هم با اقتدار برگزار خواهیم کرد. بازیکنان ما باید بدانند فتح یک جام وقتی محقق شود، نباید خودباخته و اشباع شده تا از رسیدن به جام دیگر محروم شود.

نیش‌های رسانه‌ها به ما هشدار داد

وی از مسئولان استان اصفهان، استانداری، معاونان، شهرداری، تربیت بدنی، هیئت فوتبال، اورژانس، آتش‌نشانی، مسئولان باشگاه ذوب‌آهن و ورزشگاه فولاد شهر تقدیر و تشکر کرد و افزود: همچنین باید از رسانه‌ها تشکر کنم که با انتقادها و نیش‌های خود ما را راهنمایی کرده و به ما هوشیار دادند تا بتوانیم با رفع نقاط ضعف به سوی موفقیت گام برداریم. البته آنها در انعکاس اتفاقات فوتبال بسیار زحمت کشیده و من از ‌آنها تشکر می‌کنم.

امیر قلعه‌نویی تنها گزینه ماست

"طی روزهای گذشته رسانه‌ها از مذاکره باشگاه سپاهان با برانکو ایوانکوویچ خبر دادند". ساکت در مورد این خبر تصریح کرد: این مسائل سناریوپردازی‌هایی است که همانند هر سال مطرح شده و در آن اعلام می‌شود چه کسی با چه باشگاهی مذاکره می‌کند اما ما همیشه شفاف عمل می‌کنیم و طبق استراتژی و سیاست گذاری باشگاه برای سال آینده تنها گزینه ما برای فصل آینده امیر قلعه‌نویی است.

اعلام آمادگی و تمایل قلعه‌نویی برای ادامه همکاری با سپاهان

وی در این مورد ادامه داد: در این هفته‌ها دو نشست با امیر قلعه نویی داشتیم. ایشان آمادگی و تمایل خود را برای ادامه همکاری اعلام کردند و ما هم علاقمندی‌مان را برای حضورشان در سپاهان اعلام کردیم و مشکلی برای ادامه فعالیت قلعه نویی در اصفهان وجود ندارد زیرا هر دو طرف علاقمندی زیادی برای ادامه همکاری دارند.

حل مشکل قلعه‌نویی

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در پاسخ به این سوال که قلعه نویی گفته برای ادامه همکاری با سپاهان یک مشکلی دارد؟، تاکید کرد: ‌قطعاً این مسئله مشکل خاصی نیست و آن را حل خواهیم کرد. مشکلی که ایشان برای تداوم حضور در سپاهان مطرح کرد، آنقدر بزرگ نیست که مانع تداوم همکاری های دو جانبه شود.

قهرمانی آسیا در پایان سال میلادی

وی با تشکر از کادر فنی و بازیکنان که در این فصل مشکلاتی زیادی را تحمل کردند، تاکید کرد: ما امیدوار هستیم برای قهرمانی در آسیا بتوانیم ابتدا استخوان بندی کادر فنی و تیم را حفظ و با ادامه انسجام تیمی در پایان سال میلادی جام قهرمانی آسیا را بالای سر ببریم.

وابستگان به برانکو نامش را در کنار باشگاه سپاهان قرار دادند

ساکت افزود: خبر مذاکره ما با برانکو 100 درصد خنده‌دار است. من فکر می‌کنم دو دلیل برای طرح این شایعه وجود دار. البته من خیلی ناراحتم که برخی رسانه‌ها می گویند شایعه و بعد خبر را می‌زنند. در مرحله نخست فکر می‌کنم کسانیکه به برانکو وابسته هستند، قصد دارند با قراردادن نام ایشان در کنار باشگاه بزرگی مانند سپاهان اصفهان، هویت، شخصیت و بازار جدیدی در فوتبال ایران برای وی بدست آورند اما ما به موقع وارد عمل شدیم و اعلام کردیم این حرکت‌های بچه‌گانه نمی‌تواند مانع حرکت سپاهان شود.

نه زیر میزی داریم و نه روی میزی

وی در این مورد اضافه کرد: حرفمان را زده‌ایم و مسیرمان مشخص است نه زیر میزی داریم و نه روی میزی. ما برای فصل آینده تنها با امیر قلعه نویی مذاکره کرده‌ایم و قصد داریم ایشان را در اصفهان نگه داریم. مطرح شدن موضوع مذاکره با مربیانی مانند برانکو خنده‌دار و عجیب است. نمی‌دانم اسم این افراد از کجا آمده است. ما به برانکو فکر نمی‌کردیم و نمی‌ کنیم. همچنین در بخش دوم فکر می‌کنم حاشیه‌سازان می‌خواهند با طرح این مسئله به تیم سپاهان ضربه بزنند که قطعا به هدفشان نمی‌رسند و با صحبت‌های خود دستشان را رو کردیم.

بر اساس دیدگاه قلعه‌نویی تیم را برای فصل می‌بندیم

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان خاطر نشان کرد: ما منتظر هستیم لیگ تمام شود و برنامه‌های و استراتژ‌‎ی‌های قلعه‌نویی را برای فصل آینده دریافت کنیم. البته نباید فراموش کرد ایشان با توجه به بازی‌های مهم سپاهان در لیگ، جام حذفی و لیگ قهرمانان آسیا در شرایط سختی قرار دارند. ضمن اینکه قلعه‌نویی همیشه سعی می‌کند استخوانبدی تیم را حفظ کند و در نهایت بر اساس دیدگاه ایشان تیم را برای فصل بعد خواهیم بست.

منتظر تحویل گرفتن جام اصلی

وی در بخش دیگر این گفتگو به خبرنگار مهر گفت: قاعدتاً شنیده‌ایم هرکسی سه بار قهرمان لیگ برتر شود جام حذفی را به آنها می‌دهند. ما پیگیر این قانون هستیم و امیدواریم مسئولان سازمان لیگ در پایان بازی با سایپا جام حذفی را به کاپیتان ما بدهند.

امیدواریم به فوتبال استان کمک کنیم

ساکت در پاسخ به این سوال که ممکن است سپاهان با قهرمانی در جام حذفی شرایط حضور تیم ذوب آهن دیگر نماینده ایران در لیگ قهرمانان آسیا را در صورت کاهش سهمیه فوتبال ایران فراهم کند؟، تاکید کرد: ما امیدواریم که قهرمان جام حذفی شویم و اگر در این شرایط هم بتوانیم به فوتبال استان خدمت کنیم، خوشحال می‌شویم.

به ظرفیت و پتانسیل تیم‌مان برای قهرمانی ایمان داشتیم

وی در مورد اینکه در روزهایی که ذوب آهن اختلافش را در صدر جدول با سپاهان افزایش داده بود فکر قهرمانی تیمش در لیگ برتر را می‌کرد؟،‌ اظهار داشت: ما به ظرفیت و پتانسیل تیم‌مان ایمان داشتیم و برنامه‌ریزی ما در همین مسیر بود خوشحالم در نهایت موفق شدیم به این هدف بزرگ دست یابیم.

پیروزی برابر الهلال و صعود به عنوان تیم نخست

مدیرعامل باشگاه سپاهان اصفهان در مورد دیدار حساس سپاهان برابر الهلال عربستان گفت: این یکی از سخت‌ترین دیدارهای ماست اما ما در اندیشه پیروزی در این دیدار هستیم تا هویت ملی را باید از نظر فوتبالی در اصفهان به نمایش بگذاریم. البته ما به اندیشه‌های بالای کادرفنی و ظرفیت بالای بازیکنان ایمان داریم و امیدواریم با برتری در این دیدار به عنوان تیم نخست راهی مرحله حذفی شویم.

یکشنبه شب باشگاه سپاهان در بیانه‌ای به مصاحبه‌‎های سرپرست باشگاه استقلال تهران در مورد جذب جانواریو پاسخ داده بود که ساکت هم همان بیانیه را موضع باشگاه در قبال صحبت‍‌های فتح الله‌زاده عنوان و مجددا در این خصوص اظهار نظر نکرد. در آن بیانیه آمده بود:" طرح و انتشار خبر جذب بازیکن سایر باشگاه ها در طول لیگ یک تخلف آشکار است و با توجه به اینکه آقای فتح الله‌زاده تاکنون 2 بار در طول این فصل نسبت به جذب بازیکنان سپاهان سخن رانده‌اند، ایشان را به رعایت مقررات دعوت و به سرپرست باشگاه استقلال یادآور می‌شویم بازیکنی که در بیشتر اوقات مورد تاکید ایشان برای حضور در استقلال فصل آتی بوده، با باشگاه سپاهان قراردادی 2 ساله دارد."

لازم به ذکر است این مصاحبه پیش از بیانیه باشگاه استقلال در خصوص شکایت از باشگاه سپاهان مطرح شده و تلاش خبرنگار مهر برای اظهار نظر ساکت در این خصوص نتیجه‌ای نداشت.