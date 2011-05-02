صنعت برق یزد 80 ساله شد/ افزایش قدرت نیروگاهی تا 3 هزار مگاوات

به گزارش خبرنگار مهر در یزد، زمانی که نخستین دیزل 50 مگاواتی برق در سال 1309 در خیابان مسجد جامع یزد نصب شد، شاید کمتر کسی تصور پیشرفت این صنعت در استان یزد را داشت اما امروز شاهد آنیم که برق منطقه ای یزد نه تنها می تواند برق مصرفی مردم استان را تامین کند بلکه در چشم انداز پنج سال آینده، قدرت نیروگاهی نصب شده در این استان به سه هزار مگاوات خواهد رسید.

اکنون با توجه به شرایط اقلیمی منطقه به لحاظ گرما و ارتفاع از دریا، امکان تولید بیش از 850 مگاوات برق در استان یزد وجود دارد این در حالی است که سال گذشته در اوج گرمای تابستان، میزان برق مصرفی استان یزد به 843 مگاوات رسید که این امر نشان خودکفایی استان یزد در زمینه صنعت برق دارد.

60 درصد برق تولیدی استان یزد به مصارف صنعتی می رسد

صنعت برق با رشد و توسعه تدریجی خود در طول 80 سال گذشته امروز به جایی رسیده که توانسته استان یزد را به یکی از استانهای صنعتی کشور تبدیل کند و اینکه اکنون 60 درصد برق تولیدی استان یزد توسط صنایع به مصرف می‌ رسد، گواهی بر این ادعاست.

علاوه بر این در بخش خانگی نیز 500 هزار مشترک زیر پوشش شرکت برق منطقه ای و توزیع برق استان یزد قرار دارند که با این حساب می توان گفت صنعت برق فراگیرترین دستگاه خدمات رسان در استان یزد به شمار می رود.

رشد صنعت برق در استان یزد طی سالهای اخیر شتاب گرفته و امسال که 80 سالگی این صنعت را در یزد به جشن نشسته ایم، سالی متفاوت از سالهای دیگر برای این صنعت عظیم است زیرا امسال قرار است 45 پروژه زیربنایی و زیرساختی در این زمینه به بهره برداری برسد و کمتر سالی بوده که این تعداد پروژه در صنعت برق وارد مدار بهره برداری شود.

اما به بهانه هفته صنعت برق خبرنگاران استان یزد ضمن بازدید از یکی از عظیم ترین پست های برق کشور در منطقه رحمت آباد یزد، در نشست خبری محمدحسن صباغ زادگان، مدیرعامل شرکت برق منطقه ای استان یزد شرکت کردند و در جریان روند اجرای پروژه های برق در استان قرار گرفتند.

امسال 45 پروژه زیربنایی در صنعت برق استان یزد احداث می‌ شود

مدیرعامل شرکت برق منطقه ‌ای استان یزد گفت: در سال جاری شرکت برق منطقه‌ ای استان یزد 45 پروژه با اعتباری بالغ بر 250 میلیارد تومان در دست اجرا دارد.

محمدحسن صباغ زادگان با اشاره به شاخص ‌ترین این پروژه ‌ها بیان داشت: برق‌ دار شدن پست 400 کیلوولت بافق، برق ‌دار شدن فاز اول پست 400 کیلوولت طبس، احداث و راه‌ اندازی پست 160 کیلوولت آزادگان در میدان آزادگان یزد، احداث و راه ‌اندازی 63 به 20 کیلوولت شهیدان پاکنژاد، راه‌ اندازی 63 به 20 کیلوولت صدوق در سه ‌راهی طبس، راه ‌اندازی 66 به 20 کیلوولت موبایل بهمن ابرکوه، راه‌ اندازی 102 به 20 کیلوولت موبایل بهاباد، راه ‌اندازی 63 به 20 کیلوولت شهرک صنعتی فولاد، راه‌ اندازی 63 به 20 کیلوولت موبایل میبد و ... از مهم ‌ترین طرح ‌هایی است که امسال بهره ‌برداری می‌ شود.

چشم اندازهای صنعت برق استان یزد

صباغ ‌زادگان همچنین با اشاره به چشم ‌اندازهای طرح‌ های توسعه نیروگاهی در استان یزد بیان داشت: یک واحد نیروگاهی 500 مگاواتی که توسط شرکت فرآب و دو واحد نیروگاهی 500 مگاواتی توسط شرکت ایرانیان و واحد نیروگاهی 800 مگاواتی در چادرملوی اردکان در دست احداث است.

وی ادامه داد: واحد نیروگاهی زغال ‌سنگ‌ سوز طبس با قدرت 650 مگاوات نیز در دست اجراست که پیش‌بینی می‌شود تا پایان سال 95 مورد بهره‌برداری قرار گیرد و قدرت نصب شده نیروگاهی یزد به 3 هزار مگاوات افزایش یابد.

صباغ ‌زادگان همچنین با اشاره به پروژه‌ های بهره‌برداری شده در سال گذشته بیان داشت: در سال آینده و سال جاری به طور مرتب شاهد بهره‌برداری از طرح ‌های بزرگ زیربنایی در استان یزد بوده و خواهیم بود.

وی افزود: سال گذشته چهار پروژه مهم و زیربنایی در استان یزد با اعتباری بالغ بر 55 میلیارد تومان به اتمام رسید.

صباغ‌ زادگان با اشاره به طرح‌ های اجرا و بهره‌ برداری شده در سال گذشته بیان داشت: پست 400 کیلوولت طبس با 40 میلیارد تومان اعتبار به طول 280 کیلومتر، 400 کیلوولت مهدی‌آباد - بافق با 10 میلیارد تومان اعتبار به طول 80 کیلومتر، خط کابلی 63 کیلوولت شهیدان پاکنژاد با اعتبار 2.5 میلیارد تومان و خط 132 به 20 کیلوولت فهرج با قدرت 30 مگا ولت آمپر قدرت و اعتبار 2.5 میلیارد تومان از شاخص ‌ترین طرح‌ های بهره‌ برداری شده در سال گذشته بوده است.

صنعت برق هر روز در استان یزد در حال توسعه است و تقریبا سوخت همه نیروگاه های این استان به دلیل برخورداری استان از معادن غنی، زغال سنگ است.

انرژی خورشیدی در تولید برق نیازمند توجه بیشتر

با توجه به اینکه یزد سرزمین خورشید تابان است و انرژی خورشیدی در این استان بسیار بالاست، شایسته است انرژی خورشیدی به عنوان یک انرژی پاک در تولید برق این استان بیش از پیش مورد توجه قرار گیرد.

استان یزد به لحاظ وزش بادهای شدید نیز می تواند در این زمینه موثر باشد اما به گفته صباغ زادگان بارها کارشناسانی در این زمینه به استان مراجعه کرده اند اما به نظر می رسد انرژی باد موجود در استان یزد به دلیل ویژگی های خاص خود قابل بهره برداری در زمینه تولید برق نباشد.

به هر ترتیب به نظر می رسد با توجه به چشم اندازهای توسعه برق در استان یزد، زیرساخت های صنعتی در استان هر روز در حال گسترش است و امید می رود با گسترش سایر زیرساخت های صنعتی، شاهد توسعه روزافزون صنعت و جذب سرمایه گذاری های داخلی و خارجی در این زمینه باشیم.