اولین جلسه شورای هیئات مذهبی شمال غرب تهران تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر در تهران، در این جلسه حجت الاسلام محمدی، رئیس اداره تبلیغات اسلامی شمال غرب تهران، ضمن تقدیر از زحمات اعضای شورا در سال گذشته، اهتمام بیشتر آنان را در برگزاری هرچه بهتر برنامه‌های سال جاری خواستار شد.

در ادامه این جلسه، جمشیدی کارشناس امور مذهب شمال غرب تهران، ضمن ارائه گزارشی از فعالیت‌های انجام شده در سال گذشته، مهمترین برنامه‌های سال جاری را برگزاری جلسات آموزشی ویژه مسئولان هیئات مذهبی عنوان کرد.

وی یادآورشد: نشست آموزشی سیره و سنت حضرت زهرا(س)، از جمله برنامه‌های مهم فرهنگی در سال جاری است که هم اکنون در 30 حسینیه و مسجد منطقه در حال اجرا است.