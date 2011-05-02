حاشیه نشینی به حاجی آباد لطمه وارد می کند

به گزارش خبرنگار مهر در حاجی آباد، بهرام پوراشرف صبح دوشنبه در اولین جلسه ساماندهی حاشیه نشینی شهرستان حاجی آباد بیان داشت: مسئله‌حاشیه نشینی یکی از مشکلات جدی شهر حاجی آباد است که ‌در صورت بی‌توجهی برای رفع آن، لطمه‌های جبران ناپذیری را به این شهر وارد می‌کند.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه حاشیه نشینی به عنوان یک معضل جهانی مطرح است از این رو چاره ای جز ساماندهی این مناطق برای مسئولان باقی نمی ماند.

فرماندار حاجی آباد اضافه کرد: عدم ارائه خدمات توسط شهرداری و در عین حال ارائه خدمات توسط ادارات دیگر از قبیل اداره برق موجب نابسامانی و ناهماهنگی مدیریتی در این مناطق می شود.

وی با تاکید برساماندهی حاشیه نشینان و بازسازی و بهسازی فضاهای حاشیه نشین و آماده سازی و اسکان ساکنین حاشیه نشین در فضای جدید اظهار داشت: استفاده از مساعدتهای دولت با تأکید بر خودیاری مردم وایجاد بناهای جدید با حمایت دولت اعم از پرداخت وامهای کم بهره بلندمدت یکی از موثرترین راهکارها جهت ساماندهی مناطق حاشیه نشین در حال حاضر است.

پوراشرف تصریح کرد: هرگونه راهکار ساماندهی در صورتی در اجرا موفقیت آمیز خواهد بود که با تأکید بر سلایق، انگیزه ها، توان و خواست ساکنین باشد در غیر این صورت موجب تحرک و تشدید آن خواهد شد.