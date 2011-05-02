به گزارش خبرگزاری مهر، محسن توکلی، کارگردان این فیلم با بیان این مطلب گفت: ساخت تله فیلم "بهار" بهمن ماه سال گذشته به پایان رسیده و به سیمافیلم تحویل شد. مدت تصویربرداری 20 جلسه در تهران بود که تدوین آن 40 روز طول کشید. فیلم با طی کردن مراحل فنی دو ماه زمان برد.

وی ادامه داد: من این فیلمنامه را به دلایل خاصی پذیرفتم. یکی اینکه سوژه آن بسیار نو و تازه بود و مثل همیشه سرگذشت زنان را در تنهایی و مرگ همسر نشان نمی‌داد، بلکه به مشکلات روحی روانی یک زن بعد از مرگ شوهرش می‌پرداخت که برای من بسیار جذاب بود و دیگر اینکه این کار شخصیت‌های محدودی داشت و لوکیشن های آن نیز اندک بود و من 80 درصد کار را در یک خانه تصویربرداری کردم، اما با وجود همه اینها و سختی‌هایی که داشت برای من کار جذابی بود.

توکلی به بازی فاطمه گودرزی در این فیلم اشاره کرد و توضیح داد: یکی از بهترین گزینه‌ها برای این نقش، فاطمه گودرزی بود که به خوبی از پس آن برآمد بسیار متمرکز بود و تا مراحل پس از تولید هنوز با من همراه بود. مجید مظفری نیز با اینکه کارهای درخشانی در کارنامه خود دارد برای این تله فیلم در شش سکانس حاضر به همکاری شد، چون او هم داستان را خیلی دوست داشت.

فیلم "بهار"که در گروه اجتماعی مرکز سیمافیلم ساخته شده، درباره زنی است که عاشق مردی می شود، اما بعد می‌فهمد او شهید شده و با شنیدن این خبر از نظر روحی آسیب فراوانی می‌بیند. فاطمه گودرزی، مجید مظفری، ملیحه نیکجومند بازیگران اصلی این اثر هستند.

محمد کاظم سعیدی، تهیه کننده این فیلم است و محبوبه زارعی داستان آن را نوشته و امیر ایران شاهی "بهار" را تدوین کرده است.