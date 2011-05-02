سامانه جامع موقوفات شهرستان ری راه اندازی می شود

حجت‌ الاسلام آیت‌الله عباسیان در گفتگو با خبرنگار مهر در شهرری افزود: این سامانه جهت جمع آوری مشخصات موقوفات شهرستان ری راه اندازی شده و تا پایان اردیبهشت ماه سالجاری به بهره ‌برداری می ‌رسد.

وی اظهار داشت: متأسفانه در منطقه، تعدادی موقوفه بلاتکلیف وجود دارد که تنظیم سند نشده چرا که در این رابطه بانک اطلاعاتی خاصی در دست نبود اما در سال جاری تکلیف این موقوفات مشخص خواهد شد.

در آمد اوقاف ری در سال گذشته 4 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است

این مسئول ادامه داد: در آمد اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری در سال گذشته 4 میلیارد و 400 میلیون تومان بوده است.

وی با اشاره به وظایف و فعالیت‌های اداره اوقاف و امور خیریه خاطرنشان کرد: اداره اوقاف در راستای تامین منابع و زیر ساخت‌های دین فعالیت می‌ کند و تلاش آن در راستای تأمین زیر ساخت های اقتصادی دین است.

عباسیان افزود: اداره اوقاف و امور خیریه شهرستان ری سعی بر این دارد که همسو با سراسر کشور در سال 90 نسبت به سال گذشته، 100 درصد توسعه پیدا کند.

وی یادآور شد: افزایش درآمد که هدف اداره اوقاف شهرری در سال جاری می باشد، به این معنا نیست که اجاره بهای مستأجران موقوفات دو برابر می شود، هدف این است موقوفاتی که حقوق آنها طی سالهای گذشته استیفاء نشده و تاکنون درآمدی نداشتند، احیا شوند.

رئیس اداره اوقاف شهرستان ری اضافه کرد: از دیگر وظایف اداره اوقاف، گسترش املاک اهل بیت(ع) و شراکت دادن آنان در تبلیغ دین است.

وی گفت: هفت هزار و 800 رقبه و 323 بقعه در حوزه اختیارات اداره اوقاف شهرستان ری قرار دارد.