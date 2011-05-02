لوح فشرده «مجموعه رهنمودهای مقام معظم رهبری» در قم تولید شد

به گزارش خبرنگار مهردر قم، معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: لوح فشرده «حدیث ولایت»، حاوی مجموعه کامل رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در دو بخش بیانات و مکتوبات به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی) تولید شد.
حجت الاسلام محمدباقر خوانساری با بیان اینکه در بخش اول برنامه بیانات، سخنرانیها، خطبهها، مصاحبهها و دیدارهای معظم له ارائه شده اظهارداشت: بخش مکتوبات شامل پیامها، نامهها، ابلاغها و انتصابهای رهبر معظم انقلاب اسلامی میباشد.
وی درادامه افزود: لوح فشرده «حدیث ولایت» متن کامل بیانات، سخنرانیها، خطبهها، مصاحبهها و دیدارهای معظمله از شهریور ۱۳۶۶ تا آبان ۱۳۸۹هجری شمسی، و متن کامل مکتوبات، پیامها، نامهها، پاسخها، تقدیرها، دستخطها و یادداشتها، ابلاغها، انتصابها، موافقتنامهها و حکمهای معظمله از آبان ۱۳۶۷ تا آبان ۱۳۸۹هجری شمسی میباشد.
خوانساری در ادامه به معرفی قابلیتهای پژوهشی این لوح فشرده پرداخت و عنوان کرد: ارائه فهرست بیش از ۲۴۰۰ مورد از عناوین و سرفصلهای متون برنامه با قابلیت جستجو، جستجوی ساده و پیشرفته در متن و فهرست بیانات و مکتوبات، متن و ترجمه کامل قرآن کریم به همراه قابلیت جستجو در آیات از قابلیتهای این لوح گرانسنگ است.
وی ادامه داد: امکان محدود کردن دامنه تحقیق به بیانات و یا مکتوبات مورد نظر و ارتباط واژگان متون با لغتنامههای عربی و فارسی از دیگر قابلیتهای پژوهشی لوح فشرده «حدیث ولایت» میباشد.
یادآور میشود: علاقمندان میتوانند جهت تهیه این لوح فشرده علاوه بر نمایشگاه دائمی مرکز نور واقع در شهر مقدس قم، به فروشگاههای معتبر عرضه محصولات فرهنگی مراجعه کنند
قم - خبرگزاری مهر: به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای لوح فشرده مجموعه آثار رهبر انقلاب با عنوان «حدیث ولایت» تولید شد.
به گزارش خبرنگار مهردر قم، معاون بازرگانی و خدمات فرهنگی مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: لوح فشرده «حدیث ولایت»، حاوی مجموعه کامل رهنمودهای رهبر فرزانه انقلاب در دو بخش بیانات و مکتوبات به همت مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسلامی و دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی خامنهای (مدظله العالی) تولید شد.
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