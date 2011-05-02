دکتر ازمی شهری مدیر اداره ملی کتاب مالزی و معاون وزیر آموزش این کشور در گفتگو با خبرنگار مهر درباره جایگاه کتاب و کتابخوانی در کشورش گفت: فرهنگ مطالعه در مالزی روند رو به رشدی دارد که به طور میانگین مطالعه 10 کتاب در سال توسط هر فرد بزرگسال، مطالعه بیش از 20 کتاب در سال در گروه سنی راهنمایی و دبیرستان و 15 کتاب برای دانش‌آموزان ابتدایی را داریم.

وی ادامه داد: هدف ما رسیدن به استانداردهای جهانی و یونسکو است و برای دستیابی به این هدف هم تلاش می‌کنیم ناشران را تشویق کنیم آثار بیشتری منتشر کنند و سیاست ما این است که با بالا بردن آمار چاپ کتاب به مرور فرهنگ مطالعه را نیز تقویت کنیم.

مدیر اداره ملی کتاب مالزی ا اشاره به اینکه انتشار 260 عنوان کتاب در سال توسط هر ناشر رقم قابل قبولی است، بیان کرد: یکی دیگر از سیاست‌های ما ارتقای سطح ترجمه از ادبیات دیگر کشورها و انتشار آثارشان در کشورمان است. لازم است جریان واردات و صادرات کتاب در مالزی به جایی برسد که سالانه بالغ بر 20 میلیون رینگیت درآمد از آن حاصل شود.

ازمی افزود: امسال در سی امین نمایشگاه بین‌المللی کتاب کوالالامپور برای نخستین بار بخش کپی رایت را داشتیم و هدفمان این بود که فرصتی فراهم شود تا امتیاز ترجمه و چاپ کتاب‌هایمان را بفروشیم و همچنین با کارگزاران نشر و ناشران دیگر کشورها آشنا شویم.

وی با تاکید بر اینکه توجه به کتاب‌های آموزشی به ویژه برای گروه سنی نوجوان نیز در دستور کار است، عنوان کرد: به دلیل اینکه اکثریت مردم مالزی مسلمان هستند توجه و علاقه‌شان به کتاب‌های اسلامی زیاد است به همین دلیل ناشران هم به اینگونه آثار اقبال بیشتری دارند.

معاون وزیر آموزش مالزی اضافه کرد: به دلیل اشتراک دینی با ایران برای ما کتاب‌های کشور شما خیلی مهم است و از آنجا که تولیدات شما در ادبیات کودک و نوجوان از ما بیشتر است سعی داریم روی بحث خرید رایت و ترجمه این بخش از ادبیات ایران تمرکز داشته باشیم.

ازمی با تاکید بر اینکه لازم بود ناشران ایرانی بیشتر در نمایشگاه کوالالامپور شرکت داشته باشند، گفت: گام اول آشنایی ما با ادبایت ایران حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه‌های بین المللی از جمله نمایشگاه کوالالامپور است. همچنین حضور ناشران ایرانی در نمایشگاه کشور ما باعث می‌شود ما نظرات ناشران کشور خودمان را درباره آنها بدانیم.

وی که پیش از این یک کتاب کودک ایرانی را برای فرزندش خریداری کرده و خوانده است، تشریح کرد: کتاب‌های ایرانی روی مسائل خانوادگی، محبت و دیگر مسائلی که در دین اسلام بدانها اشاره شده و برای ما هم مهم است، تاکید دارند و این مهم‌ترین دلیل توجه ما به ادبیات ایران است.

مدیر اداره ملی کتاب مالزی در پایان درباره ایجاد امکان حضور ناشران مالزیایی در نمایشگاه کتاب تهران توضیح داد: ما بودجه محدودی برای حضور در نمایشگاه‌های جهانی داریم و در حال حاضر تمرکزمان روی نمایشگاه جاکارتا و بولونیا است ولی اگر نتایج مطالعتمان درباره نمایشگاه کتاب نشان از امکان تعامل بهینه باشد و همچنین سیگنال‌های خوبی از سوی ناشرانمان دریافت کنیم حتما برای این نمایشگاه هم برنامه‌ریزی می‌کنیم.