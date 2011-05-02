مدیریت واحد بین دستگاه ها راه حل مشکلات تجارت خارجی در هرمزگان

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، مسعود دشوارگر صبح دوشنبه در اولین جلسه کمیته پایش و تسهیل تجارت خارجی استان هرمزگان به عملکرد و مصوبات سال 89 و پیگیری های انجام شده اشاره کرد و بیان داشت: ایجاد مدیریت واحد بین دستگاه ها یکی از راهکارهای از بین بردن مشکلات حوزه تجارت خارجی در استان است.

وی افزود: با تصویب برنامه راهبردی ملی صادرات کشور در کارگروه توسعه صادرات کشور و اهداف کمی صادرات در برنامه پنجم توسعه، دستگاه های عضو در بخشهای دولتی، خصوصی و تعاونی با پذیرش سهمی تلاش می کنند رقم صادرات غیر نفتی در سال جاری را به 45 میلیارد دلار برسانند.

دشوارگر گفت: با توجه به اینکه حوزه تجارت و بازرگانی امری فرابخشی است و توسط سه بخش مذکور اداره می شود می توانند بر اساس وظایف و اهداف، گام مؤثر و عملیاتی در زمینه صادرات بردارند که لازمه این امر تعامل، خواستن و تلاش برای تولید صادرات محور است.

به گفته وی هدف از اجرای طرح سند ملی راهبردی در اولویت قرار دادن تسهیلات بانکی، گمرکی، بندری به کالاهای صادراتی یا نگاه به تولید صادراتی در حوزه تولید است.

دشوارگر یکی از محورهای مهم سند راهبردی را اجرا و تقسیم کار بین دستگاه های عضو کارگروه توسعه صادرات ذکر کرد و خواستار مشارکت بیش از پیش کلیه دستگاه های اجرایی در این زمینه شد.