پرستار متخصص ارولوژی در کشور نداریم

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین رحمانی اظهار کرد: با وجود تخصصی شدن رشته های پزشکی هنوز پرستار آکادمیک و دوره دیده برای بخشهای ارولوژی در کشور نداریم و پرستاران عمومی در بخشهای ارولوژی فعالیت می کنند و به صورت تجربی مهارت کسب می کنند.

وی افزود: مهارت پرستاران بخش اورولوژی نه آکادمیک و علمی بلکه تجربی است حال آنکه برگزاری دوره های تخصصی ویژه پرستاران شاغل در بخشهای اورولوژی از ایده های ماست.

رحمانی ادامه داد: همانطور که برای بخشهای I.C.U و C.C.U پرستار ویژه تربیت می شود برای بخشهای تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی هم به پرستار متخصص نیاز است.