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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۰:۱۰

پرستار متخصص ارولوژی در کشور نداریم

پرستار متخصص ارولوژی در کشور نداریم

دبیر علمی پنجمین کنگره سراسری پرستاری اورولوژی ایران از نبود پرستار متخصص ارولوژی در بیمارستانهای کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، جلال الدین رحمانی اظهار کرد: با وجود تخصصی شدن رشته های پزشکی هنوز پرستار آکادمیک و دوره دیده برای بخشهای ارولوژی در کشور نداریم و پرستاران عمومی در بخشهای ارولوژی فعالیت می کنند و به صورت تجربی مهارت کسب می کنند.

وی افزود: مهارت پرستاران بخش اورولوژی نه آکادمیک و علمی بلکه تجربی است حال آنکه برگزاری دوره های تخصصی ویژه پرستاران شاغل در بخشهای اورولوژی از ایده های ماست.

رحمانی ادامه داد: همانطور که برای بخشهای I.C.U و C.C.U پرستار ویژه تربیت می شود برای بخشهای تخصصی و فوق تخصصی اورولوژی هم به پرستار متخصص نیاز است.
کد مطلب 1302590

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