زنگ سپاس در مدارس البرز نواخته شد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، همزمان با سالروز شهادت استاد مرتضی مطهری و گرامیداشت روز معلم زنگ سپاس در تمامی مدارس استان البرز نواخته شد.

استاندار البرز نیز برای به صدا در آوردن زنگ سپاس به صورت متمرکز در مدرسه راهنمایی دخترانه مهاجر ناحیه 1 شهرستان کرج حاضر شد و ضمن گرامیداشت این روز زنگ سپاس را در این مدرسه به صدا در آورد.

عیسی فرهادی طی سخنانی در جمع معلمان و کارکنان مدرسه و دانش آموزان شغل معلمی را از جمله کارهایی دانست که فعالیتی معنوی به شمار می رود.

وی با برشمردن دشواریهای شغل معلمی از حمایت ویژه از فرهنگیان و معلمان استان البرز خبر داد و تاکید کرد: تجلیل از معلمان نباید تنها به یک روز در سال منتهی شود.

این مسئول سر زدن به معلمان قدیمی توسط همگان به ویژه مدیران فعلی را وظیفه ای برشمرد که امسال تلاش شده با برنامه ریزی صورت گرفته در هفته گرامیداشت معلم این مهم محقق شود و مدیران کل ادارات با سر زدن به مدارس از زحمات معلمان تجلیل کنند.

وی با بیان اینکه ایثار و از خودگذشتگی معلم در تربیت فرزندان این سرزمین در قالب هیچ تجلیلی نمی گنجد تکریم معلمان را وظیفه همگانی برشمرد و از دانش آموزان خواست از محضر اساتید خود به نحو شایسته بهره ببرند.

فرهادی در پایان این مراسم در جمع صمیمی معلمان این مدرسه حاضر شد و از نزدیک صحبتها و مشکلات آنان را شنیده و قول رسیدگی داد.