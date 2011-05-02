چپ دستها بیشتر می ترسند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندان دریافتند افرادی که به تماشای یک فیلم هشت دقیقه ای ترسناک می نشینند در صورتی که چپ دست باشند از نشانه های مرتبط با اختلال استرس پس آسیبی بیشتری نسبت به افراد راست دست برخوردار بوده و بیشتر می ترسند.

زمانی که از این افراد درخواست شد آنچه در فیلم که بخشهایی از ترسناکترین صحنه های فیلم سکوت بره ها بود، دیده اند را تعریف کنند افراد چپ دست از لحظه های این فیلم جزئیات بیشتری را با تکرار فراوان واژه ها تعریف کردند. این تاثیر در میان افرادی که به اختلال استرس پس آسیبی مبتلا هستند دیده می شود.

نتایج این مطالعه که توسط دانشمندان دانشگاه کوئین مارگارت در ادینبرگ انجام گرفته می تواند اطلاعات بیشتری درباره نحوه ابتلای افراد به این بیماری و واکنش مغز آنها در برابر بیماری را در اختیار محققان قرار دهد.

بر اساس گزارش تلگراف، فیلم سکوت بره ها به عنوان یکی از استرس زا ترین و ترسناک ترین فیلمهایی که تا کنون ساخته شده شناخته می شود و محققان با پخش هشت دقیقه از آن توانستند به تفاوتهای رفتاری چپ دستها و راست دستها در مقابله با ترس و استرس پی ببرند.