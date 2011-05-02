به گزارش خبرنگار مهر، "طاها ضمیر" کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم تیم عراق در رقابتهای بین المللی جام شاهد که روزهای 10 و 11 اردیبهشت ماه در قزوین برگزار شد عملکرد بسیار خوبی داشت و با شکست کشتی گیرانی از روسیه و ترکیه به مقام دوم رسید.

پس از درخشش این کشتی گیر که مربیان عراقی آن را حاصل کار یک مربی ایرانی به نام " شیرزاد" می دانستند آنها از مربیان تیم ایران درخواست کردند این کشتی گیر همراه با تیم جوانان کشورمان تمرین کند که این موضوع منوط به درخواست رسمی عراقی ها و موافقت فدراسیون کشتی ایران شد.

"سعید شیرزاد" مربی استان مازندران است که کشتی گیرانی نظیر قاسم رضایی را به تیم ملی ایران تحویل داده است و درحال حاضر در سلیمانیه عراق به تعلیم کشتی گیران کشور عراق می پردازد.

همچنین عراقی قصد دارند برای هدایت تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان خود نیز از دو مربی سرشناس ایرانی استفاده کنند که در حال رایزنی برای محقق شدن این امر هستند.