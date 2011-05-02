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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۱:۰۱

جام شهید بابایی – قزوین /

درخواست عراقی‌ها برای حضور کشتی گیر این کشور در اردوی تیم ایران

درخواست عراقی‌ها برای حضور کشتی گیر این کشور در اردوی تیم ایران

مربیان تیم کشتی فرنگی عراق در جریان برگزاری جام شهید بابایی از مربیان تیم ایران خواستند یکی از کشتی گیران این کشور در اردوی تیم ایران به تمرین بپردازد.

به گزارش خبرنگار مهر، "طاها ضمیر" کشتی گیر فرنگی کار وزن 66 کیلوگرم تیم عراق در رقابتهای بین المللی جام شاهد که روزهای 10 و 11 اردیبهشت ماه در قزوین برگزار شد عملکرد بسیار خوبی داشت و با شکست کشتی گیرانی از روسیه و ترکیه به مقام دوم رسید.

پس از درخشش این کشتی گیر که مربیان عراقی آن را حاصل کار یک مربی ایرانی به نام " شیرزاد" می دانستند آنها از مربیان تیم ایران درخواست کردند این کشتی گیر همراه با تیم جوانان کشورمان تمرین کند که این موضوع منوط به درخواست رسمی عراقی ها و موافقت فدراسیون کشتی ایران شد.

"سعید شیرزاد" مربی استان مازندران است که کشتی گیرانی نظیر قاسم رضایی را به تیم ملی ایران تحویل داده است و درحال حاضر در سلیمانیه عراق به تعلیم کشتی گیران کشور عراق می پردازد.

همچنین عراقی قصد دارند برای هدایت تیمهای کشتی آزاد و فرنگی جوانان خود نیز از دو مربی سرشناس ایرانی استفاده کنند که در حال رایزنی برای محقق شدن این امر هستند.

کد مطلب 1302600

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