اختلالات روان بار عمده بیماریهای دنیا را تشکیل می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمد شریعتی افزود: سلامت روان و اختلالات آن جزء بیماریهای غیرواگیر طبقه بندی می شود که اصولا علت مشخص و روشن ندارد و عوامل زیادی در بروز آن موثر است، به همین خاطر برای کنترل و پیشگیری این بیماری سطح مداخلات باید در سطوح مختلف باشد.

رئیس مرکز مدیریت شبکه بهداشت گفت: معاونت بهداشت و سلامت روان برنامه ای را تدوین کرده اند که بتوانند با ارائه سند سلامت روان و شناخت ذینفعان، سندی را ارائه دهند که تمام جنبه های پیشگیری و کنترل درمان اختلالات روان در آن پیش بینی می شود.

وی اظهار داشت: برای پیشگیری از اختلالات روان اگر به مردم استرسهای بیهوده وارد نشود و مطبوعات به جای بحران سازی به مردم اعتماد را القا کنند بسیاری از مشکلات روانی قابل پیشگیری است.

قائم مقام معاون بهداشت وزارت بهداشت افزود: اگر هر فردی کانون گرم خانواده را احساس کند و کانون حمایتی داشته باشد بسیاری از سلامت روان تامین می شود واگر به آموزه های دینی بیشتر توجه کنیم سلامت روان هم مانند بسیاری از مشکلات به راحتی حل می شود.

