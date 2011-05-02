صداگذاری "پذیرایی ساده" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، فیلمبرداری این فیلم 21 فرودین ماه به پایان رسید و تدوین این فیلم نیز که به طور همزمان با فیلمبرداری توسط هایده صفی یاری انجام شده، به تازگی به پایان رسیده است.

فیلمبرداری "پذیرایی ساده" از اواخر بهمن ماه سال گذشته در کردستان آغاز شده بود، پس از دو ماه به پایان رسید. بازیگران به ترتیب حضور بر پرده عبارتند از ترانه علیدوستی، مانی حقیقی، سعیدچنگیزیان، اسماعیل خلج، صابر ابر، محمد عاقبتی، دانیال فتحی، هیمن دهقانی، نقی سیف جمالی، نادر فلاح، وحید آقا‌پور، محمدرضا نجفی، قربان نجفی و مهدی توکلی زانیانی.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از: کارگردان: مانی حقیقی، فیلم‌نامه: مانی حقیقی، امیررضا کوهستانی، مدیرفیلم‌برداری: هومن بهمنش، مجری طرح و مدیر تولید: فاطمه ابوالقاسمی، دستیار اول کارگردان و برنامه‌ریز: رضا بختیاری نیک، صدابردار: وحید مقدسی، طراح صحنه: امیر حسین قدسی، طراح لباس: نگار نعمتی، طراح چهره‌پردازی:مهرداد میرکیانی، عکس: عباس کوثری و تهیه‌کننده: جلال شمسیان.

مانی حقیقی پیش از این ساخت فیلم هایی چون "آبادان"، "کارگران مشغول کارند" و "کنعان" را برعهده داشته است.

