کشاورزان جنوب برای کاشت پیاز و گوجه فرنگی مشکل دارند

به گزارش خبرنگار مهر در بندرعباس، سید مصطفی ذوالقدر صبح دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها، کشاورزان در شرایط بسیار دشواری قرار گرفته‌اند، گفت: دولت افزون‌بر توجه به قیمت سکه در بازار، به وضعیت نامطلوب کشاورزان و نابود شدن کشاورزی هم توجه کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها دولت باید 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را برای حمایت به بخش کشاورزی و صنعت اختصاص دهد، تصریح کرد: دولت باید با حمایت از کشاورزان داخلی، از نابودی آنها جلوگیری کند.

نماینده مردم بندرعباس، حاجی‌آباد، قشم و ابوموسی درمجلس شورای اسلامی اظهار کرد: بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها و افزایش قیمت حامل‌های انرژی، کشاورزان جنوب کشور با مشکل‌های فراوانی در زمینه کاشت پیاز روبه‌رو شده‌اند و در وضعیت بسیار نامطلوبی قرار گرفته‌اند.

ذوالقدر ادامه داد: کشاورزان جنوبی بعد از اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها افزون‌‌بر کاشت پیاز، برای کاشت گوجه فرنگی هم با مشکل روبه‌رو شده‌اند و دولت باید با حمایت مناسب خود مشکل کشاورزان داخلی را برطرف کند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس تصریح کرد: بازار سکه داغ و پرنوسان است و دولت افزون‌بر این که باید قیمت سکه را در بازار کاهش دهد، به مشکل‌های مهم‌تری همچون وضعیت نامطلوب کشاورزان هم توجه کند.

به گزارش مهر، دولت قانون هدفمندی یارانه‌ها را از 28 آذر سال گذشته با هدف توسعه اقتصادی اجرا کرد و بر اساس قانون و در راستای حمایت از کشاورزان و صنعت‌گران مقرر شد 30 درصد از درآمد حاصل از اجرای این قانون را به این بخشها اختصاص دهد.